Aandeel Aramco 10 procent hoger op eerste handelsdag

De aandelen van oliemaatschappij Saudi Aramco zijn bij het beursdebuut van woensdag met 10 procent gestegen. Deze toename is het maximum dat volgens de lokale regels van de Tadawul, de beurs van Riad, is toegestaan.

De Saoedische staat bracht de aandelen naar de markt tegen een prijs van 32 rial. Zo werd de staatsoliemaatschappij een waarde toegekend van omgerekend ruim 1.700 miljard dollar. Daarmee is Aramco met gemak het duurste bedrijf ter wereld. Met de stijging van 10 procent naar 35,20 rial neemt de waarde van Aramco zelfs toe tot 1.870 miljard dollar. Dat is dicht bij de waarde van 2.000 miljard dollar die de kroonprins van Saoedi-Arabië, prins Mohammad bin Salman, voor ogen had.

De beursgang is met een opbrengst van 25,6 miljard dollar de grootste ooit. Het vorige record stond op naam van het Chinese internetbedrijf Alibaba, dat in 2014 naar de beurs van New York ging en 25 miljard dollar ophaalde. De beursgang van Aramco kan nog groter uitpakken als de zogenoemde greenshoe-optie wordt uitgeoefend. Daarmee kan 10 procent extra aan aandelen op de markt worden gebracht. Dat zou de opbrengst van de beursgang verhogen tot ruim 28 miljard dollar.

De Greenshoe-mogelijkheid is reëel: voor de aandelen was volgens de begeleidende banken viermaal meer animo dan er aan aandelen voorhanden was. De gangbare praktijk bij greenshoe-opties is overigens omgekeerd. De extra aandelen worden vaak al meteen op de markt gebracht, maar juist ingetrokken als de beursgang tegenvalt.

Teruggeschaald

Hoewel het oorspronkelijke plan was om 5 procent van Aramco op de markt te brengen, tegen een opbrengst van 100 miljard, is de beursgang teruggeschaald tot 1,5 procent, of iets meer bij uitoefening van de greenshoe. Deze free float van 1,5 procent is in verhouding tot andere bedrijven zeer gering. Van andere bedrijven met een zeer hoge beurswaarde, zoals Apple, Amazon of Microsoft, is de free float tegen de 90 procent of meer.

Aramco is vrijwel uitsluitend verkocht aan beleggers uit Saoedi-Arabië en voor een bescheiden deel uit andere staten uit de regio. Aan het voornemen notering aan te vragen aan andere beurzen, zoals die van New York, is geen vervolg gegeven. Een breed consortium van internationale zakenbanken is, door gebrek aan buitenlandse belangstelling, teruggebracht tot twee lokale banken en de Britse bank HSBC.

Particuliere beleggers zijn gelokt met voordelige kredieten om aandelen mee aan te kopen en een gegarandeerd dividend van 4,4 procent van de uitgiftekoers. Ook krijgen zij per 10 aandelen een bonusaandeel als zij hun aandelen een half jaar lang niet verkopen. Dinsdag ging op de financiële markten het verhaal rond dat rijke particulieren en publieke fondsen zouden zijn verzocht bij de beursgang extra in te kopen, om zo te zorgen voor een gunstig koersverloop tijdens de eerste handelsdagen.

De beurs van Riad, de Tadawul, wordt vanaf vandaag gedomineerd door Aramco. Door de beursgang is de totale waarde van de aan de Tadawul genoteerde fondsen met 340 procent gestegen. Als de waarde van Aramco in zijn geheel wordt meegeteld, is de ‘marktkapitalisatie’ van de Tadawul nu vergelijkbaar met die van de Duitse aandelenbeurs.