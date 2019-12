Zes doden bij schietpartij in ziekenhuis in oosten van Tsjechië

Bij een schietpartij in een ziekenhuis in de Oost-Tsjechische stad Ostrava zijn dinsdag zes mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Tsjechische minister van Volksgezondheid gemeld, schrijft persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Het schietincident vond plaats rond 7.00 uur in een wachtkamer. Het universiteitsziekenhuis is inmiddels deels ontruimd. Volgens de directeur van het ziekenhuis kan het aantal slachtoffers mogelijk nog verder oplopen. Eerder werd melding gemaakt van twee zwaar gewonde slachtoffers, zij zijn inmiddels overleden.

Volgens het Tsjechische medium Mladá Fronta Dnes is de vermoedelijke schutter voortvluchtig, de politie heeft een foto van de mogelijke dader verspreid. Ostrava is de derde stad van Tsjechië. Tsjechië heeft vergeleken met andere Europese landen een ruime wapenwet. Wapenbezit is toegestaan, mits men in het bezit is van een licentie.