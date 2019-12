Zangeres van Zweedse popgroep Roxette overleden

Marie Fredriksson, zangeres van de Zweedse popgroep Roxette, is overleden. Dat meldt de Zweedse krant Expressen dinsdag. Ze is 61 jaar geworden.

„Het is met groot verdriet dat we bekend moeten maken dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is heengegaan. Marie Fredriksson stierf in de ochtend van 9 december aan de gevolgen van haar vorige ziekte”, laat haar familie weten in een verklaring aan Expressen. In 2002 werd bij Fredriksson een hersentumor geconstateerd.

De Zweedse zangeres is vooral bekend geworden van haar werk met Roxette, dat ze in 1986 samen met Per Gessle oprichtte. Het duo scoorde enkele wereldhits zoals ‘The Look’, ‘Listen to Your Heart’ en ‘It Must Have Been Love’.

Roxette is na ABBA de grootste Zweedse popgroep ooit. Wereldwijd wist het duo meer dan 75 miljoen platen te verkopen. Nadat bij Fredriksson een hersentumor was vastgesteld, revalideerde ze en ging ze nog meermaals op tournee. Drie jaar geleden hield ze vanwege gezondheidsproblemen op met optreden.

Fredriksson was getrouwd en had twee kinderen.

Marie Fredriksson died. You may not know but her voice became the voice of hope and the voice of regime change in 1990 #Hungary. I was 10 years old at the time and this is the only campaign ad that most people remember from the first free elections. https://t.co/aCaeAe3Ahu — Konsiczky Zoltán (@KonsiczkyZ) December 10, 2019