Waardering

Ik ben vrijwilliger tijdens de feestelijke opening van het Forum in Groningen en geef instructie bij de games op de virtualrealitybrillen, een drukbezochte multimedia- attractie.

Een jongen van een jaar of 16 lijkt stomverbaasd als ik, zestiger, kalmpjes uitleg hoe je verse munitie moet laden of hoe je weer terug in het spel komt. Dat weten wij namelijk gewoon. Als hij weggaat, krijg ik een waarderende high five: „Ok, boomer!”

