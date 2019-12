Voormalige veiligheidsminister Mexico opgepakt om banden drugskartel

De voormalige minister van Veiligheid van Mexico Genaro García Luna is maandag gearresteerd in de Amerikaanse staat Texas op verdenking van samenwerking met het Sinaloa-drugskartel. Dat heeft de aanklager van New York dinsdag bekendgemaakt. García Luna zou het kartel vrij spel hebben gegeven in Mexico in ruil voor miljoenen dollars aan steekpenningen.

García Luna zou de steekpenningen tussen 2001 en 2012 hebben aangenomen. Van 2001 tot 2005 was de politicus de baas van de zogenoemde Federale Preventiepolitie, die onder meer belast was met drugsbestrijding. Hierna werd hij veiligheidsminister, een functie die hij tot 2012 bekleedde en waarin hij verantwoordelijk was voor de federale politie en de openbare orde in Mexico.

In deze functies zou García Luna het Sinaloa-kartel onder meer hebben geholpen bij het veilig vervoeren van drugs. Ook zou het kartel informatie hebben gekregen over politie-acties en over de activiteiten van rivaliserende kartels. Volgens de Amerikaanse aanklagers is García Luna medeverantwoordelijk voor de export van „talloze tonnen aan cocaïne en andere drugs” naar de Verenigde Staten.

El Chapo

De voormalige minister is formeel aangeklaagd voor driemaal samenzwering voor cocaïnehandel en eenmaal voor het afleggen van valse verklaringen. Aanklager Richard P. Donoghue stelt in een persbericht dat de arrestatie van de Mexicaan laat zien dat de VS zijn toegewijd aan het terechtstellen van „iedereen die kartels helpt bij het aanbrengen van verwoestende schade aan de VS en Mexico, ongeacht zijn of haar positie”.

Het Sinaloa-kartel is het machtigste Mexicaanse drugskartel. Het kartel werd rond 1980 opgericht door onder anderen Joaquín Guzmán, beter bekend als El Chapo. Guzmán, die meermaals uit de gevangenis wist te ontsnappen, werd eerder dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in de Verenigde Staten.