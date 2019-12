Vijfde ‘Mees Kees’ is vederlichte en prettige herhaling van zetten

Mees Kees staat al vijf films voor de klas en werd al door twee acteurs vertolkt: wie geeft deze stagiair eens een vast contract?

Het is al een goed ingesleten filmformule, meester Kees die les geeft aan en keet met zijn onderbouwklas. Met rode gympen, babyblauwe pullover en argeloze blik is hij zelf nog een groot kind dat bij zijn excentrieke moeder inwoont. Zijn nemesis is schoolhoofd Dreus, een nuffige tuthola die steevast „ik hoor jullie helemaal op de gang!” roept. Maar zelfs Dreus is inmiddels eerder schattig dan eng.

In deel vijf organiseert ze een bal om het vijftigjarig bestaan van de school te vieren, kampt Kees met hoogtevrees terwijl zijn vriendin met hem op een ballonvaart wil en durven de bleue Tobias en Hasna elkaar niet voor het bal te vragen. Ook is er klein verdriet om een overleden vader en een scheiding.

Mees Kees stipt zulke problemen – verlies, angst – vederlicht aan, naturel acteren is nooit vereist. Dit is geen sombere Zweedse kinderfilm, maar een aflevering in een prettige, gemakzuchtige serie die weet dat de kinderhand gauw gevuld is.

Kinderfilm Mees Kees in de wolken Regie: Martijn Smits. Met: Sanne Wallis de Vries, Leendert de Ridder, Raymonde de Kuyper. In: 135 bioscopen ●●●●●

