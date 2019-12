Vijf doden en acht vermisten na uitbarsting vulkaan

Bij een uitbarsting van een vulkaan voor de Nieuw-Zeelandse kust zijn maandag ten minste vijf toeristen om het leven gekomen en 31 gewond geraakt. Nog altijd waren er dinsdagochtend vroeg acht vermisten. De politie verklaarde dat helikopters echter geen tekenen van leven meer bij de vulkaan bespeurden.

Op het moment van het begin van de eruptie bevonden zich enige tientallen mensen op en bij White Island, dat eigenlijk slechts uit de bovenkant van een vulkaan bestaat die zich verder grotendeels onder water bevindt. White Island ligt zo’n vijftig kilometer ten oosten van het Noordereiland.

Het was maandag nog te gevaarlijk voor de hulpdiensten om de vulkaan te betreden. De politie adviseerde alle Nieuw-Zeelanders aanvankelijk binnen te blijven, vanwege mogelijke asregens.

De sluimerende vulkaan, de meest actieve van Nieuw-Zeeland, is al langere tijd een populaire bestemming voor toeristen.

In de media werd echter al snel de vraag opgeworpen waarom de overheid de toeristische tripjes naar de vulkaan niet al eerder aan banden had gelegd. Wetenschappers hadden namelijk de laatste tijd een verhoogde activiteit van de vulkaan geconstateerd. Aardwetenschapper Raymond Cas stelde dat het een ramp was die al veel eerder had kunnen plaatsvinden. Hij had zich al eerder uitgesproken tegen voortzetting van zulke toeristische uitstapjes.

De vulkaan barstte iets na 14.00 uur lokale tijd kortstondig uit. Uit beelden van een camera die op de vulkaan gericht is, bleek dat zich vlak voor de uitbarsting nog een groep toeristen in de krater zelf bevond.

Tijdens de uitbarsting waren er zowel Nieuw-Zeelanders als buitenlandse toeristen op of rondom het eiland, zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Er zouden vooral veel Australiërs zijn geweest. (NRC)