Vastberaden Prosus hoopt Takeaway te tackelen met hoger bod

Uiterlijk komende woensdag hadden ze moeten beslissen, de aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Wilden ze de 7,10 pond (8,40 euro) in contanten die de Zuid-Afrikaanse investeerder Prosus per aandeel bood? Of lieten ze dat aanbod passeren en gingen ze voor een fusie met branchegenoot Takeaway.com, het moederbedrijf van het Nederlandse Thuisbezorgd.

Deze maandag werd duidelijk dat Prosus het antwoord op die vraag niet gaat afwachten. Met nog iets meer dan twee dagen tot de zelf gestelde deadline van 11 december kondigde de in Amsterdam genoteerde investeerder aan het bod met ruim twee weken te verlengen, tot de dag na Kerst. Ook gaat de prijs omhoog: Prosus is nu bereid 7,40 pond per aandeel te betalen.

Volgens Prosus-topman Bob van Dijk is het verbeterde bod het gevolg van „uitgebreide” gesprekken met aandeelhouders, van zowel de koper als de prooi. Sinds de eerste bieding van vorige maand is eens te meer duidelijk geworden dat Just Eat met de juiste steun zou kunnen uitgroeien tot een „winnaar” in de sector, aldus Van Dijk. Daarom staat Prosus nu meer dan ooit achter zijn bod.

Schaalvoordeel

In een uitgebreide toelichting wees de Nederlandse topman er nogmaals op dat aandeelhouders van Just Eat bij zijn bieding aanzienlijk beter uit zijn dan bij het aanbod van Takeaway. Bij Prosus krijgen ze immers contanten, terwijl ze bij een fusie hun aandelen omruilen voor stukken in Takeaway. Bij de huidige koers zou dat gelijkstaan aan ongeveer 7 pond per aandeel.

Bij Takeaway vinden ze die vergelijking te simpel, omdat de „strategische voordelen” van een fusie met Just Eat er niet in zijn meegewogen. Samengaan levert immers allerlei schaalvoordelen op: een gecombineerd bedrijf kan snijden in dubbele uitgaven, op grotere schaal reclame inkopen en heeft meer technische kennis in huis. Over het hogere bod van Prosus was Takeaway-topman Jitse Groen maandag dan ook stellig: „een iets hoger bespottelijk bod blijft een bespottelijk bod.”

Naast de hoogte en de termijn van het bod veranderde Prosus overigens nog iets: de acceptatiedrempel. In de voorgaande bieding beloofde Prosus zijn bieding door te zetten als minstens 75 procent van de aandeelhouders zijn stukken zou aanbieden. In het bod van maandag is die grens omlaag geschroefd naar de kleinst mogelijke meerderheid: 50 procent plus één aandeel.

Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat Prosus daarmee „de kans dat het bod doorgaat wil vergroten”. Voorlopig lijkt de animo onder beleggers namelijk beperkt. In de verklaring die maandag werd uitgedaan stelt Prosus dat vrijdag aan het einde van de middag slechts 12.295 aandelen waren aangemeld. Dat komt overeen met iets minder dan 0,002 procent van alle stukken.

Michael Roeg, analist van zakenbank Degroof Petercam, ziet nog altijd meer in een fusie met Takeaway dan in een overname door Prosus. „Want stel: ze hebben straks 51 procent, wat dán? Je kunt Just Eat in zo’n geval niet integreren met andere bedrijven. Daarom vind ik een fusie tussen Takeaway en Just Eat veel interessanter. Het zijn twee bedrijven die los van elkaar groeien, en samen straks nog meer. En de aandeelhouders profiteren daarvan mee.”

Voor wie de aandeelhouders van Just Eat kiezen, wordt naar alle waarschijnlijkheid pas begin volgend jaar duidelijk. Volgens de Britse wet verloopt de deadline in een biedingenstrijd 46 dagen nadat het rivaliserende bod is gedaan, stelt analist Marc Hesselink van ING. „Die deadline van Prosus van 27 december is dus niet heel toevallig”, zegt hij.

Na de deadline volgt doorgaans een ‘veiling’ waarin kandidaten in verschillende rondes een laatste poging kunnen doen om aandeelhouders te overtuigen. Dat proces duurt in de regel veertien dagen.