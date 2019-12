Vanja Kaludjercic nieuwe directeur International Film Festival Rotterdam

Vanja Kaludjercic (37) wordt de nieuwe artistiek directeur van International Film Festival Rotterdam. Ze volgt Bero Beyer op, die na het komende festival, dat begint op 22 januari, directeur wordt van het Filmfonds.

Kaludjercic’ debuut als directeur is direct de vijftigste jubileumeditie van IFFR. „Meteen aan de slag”, zegt ze vanuit Londen monter. „Maar ik weet dat er van alles op de rails staat, in 2018 werd er al uitgebreid vergaderd over de vijftigste editie. Mij lijkt het een prachtig moment om te beginnen. Een kans om terug te kijken op het verleden van IFFR en om nieuwe initiatieven te lanceren.” Op het komend festival wil ze scheidend directeur Beyer „zoveel mogelijk schaduwen en met iedereen praten”. Dan moet ze op zoek naar een woning in Rotterdam: op 1 maart treedt ze aan als artistiek directeur.

De Kroatische Vanja Kaludjercic kent IFFR en de Nederlandse filmwereld goed: ze werkte voor coproductieplatform CineMart en organiseerde in Rotterdam masterclasses en ‘Big Talks’ met filmmakers. Bij het Nederlands Film Festival leidde ze het programma voor professionals. Momenteel werkt ze in Londen als hoofd acquisitie bij MUBI, het streamingplatform voor kwaliteitsfilms.

Kaludjercic, die literatuur en culturele sociologie studeerde in de Sloveense hoofdstad Ljubljana, belandde begin deze eeuw in de filmwereld via het Kroatische Movotun Film Festival en de Sloveense cinematheek Kinodvor (Filmhuis). In die tijd reed ze eind januari naar IFFR „om films te zien die je nergens anders zag” en filmmakers te ontmoeten. Kaludjercic: „Dat was vóór de goedkope vliegtickets. Je stapte ’s avonds met drie collega’s in een auto, reed 14 uur door Duitsland en stond om negen uur ’s ochtend bij de balie in Rotterdam om je badge op te halen. Bij je eerste film viel je soms in slaap.”

Kaludjercic heeft als globetrotter een breed netwerk opgebouwd in de filmwereld. Ze werkte in Slovenië in filmdistributie en in Parijs in coproductie, was als programmeur korte film acht jaar verbonden aan het filmfestival van Sarajevo, werkte op verschillende posten bij festivals als Les Arcs, Cinéma du Réel en CPH: DOX. „Ik heb ervaring als programmeur, maar ook in financiering en distributie”, zegt Kaludjercic. „Die kanten moet je combineren, denk ik, want de artistieke film en filmfestivals staan voor grote uitdagingen en veranderingen.”