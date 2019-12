Toch geen hek bij psychiatrische kliniek Den Dolder

Er komt toch geen hek bij de psychiatrische kliniek Den Dolder dat moet voorkomen dat patiënten door de naastgelegen wijk Duivenhorst kunnen lopen. Dat heeft de gemeente Zeist laten weten in een brief aan de inwoners van Den Dolder. Het aantal incidenten in de buurt zou volgens de gemeente flink gedaald zijn sinds de zomer.

Het hek was een idee van de gemeente om tegemoet te komen aan een deel van de bewoners van Duivenhorst dat zich onveilig voelde. Die gevoelens speelde vooral op na de moord op Anne Faber twee jaar geleden. Moordenaar Michael P. was een patiënt van de kliniek. Omwonenden van Den Dolder waren verdeeld over het hek. Sommigen hebben geen problemen met de patiënten die af en toe door de wijk lopen, zeiden ze eerder tegen NRC.

„We hebben een betere situatie bereikt, die bijdraagt aan een goed samen leven in Den Dolder”, schrijft de gemeente in de brief aan de bewoners. De klinieken hebben buurtcoaches aangesteld en onder meer een klankbordgroep opgezet. De verwachting is dat door dit soort initiatieven het aantal meldingen nog verder afneemt.

