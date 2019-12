Schrijver en columnist Maxim Februari ontvangt C.C.S. Croneprijs

Schrijver en columnist Maxim Februari ontvangt voor zijn oeuvre de C.C.S. Croneprijs. De driejaarlijkse prijs, die wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, behelst een bedrag van 10.000 euro.

Februari, die wekelijks een opiniërende column schrijft voor NRC, wordt geprezen om zijn „oeuvre dat op een uitzonderlijk hoog niveau in romans, columns en wetenschappelijk werk de waarde van literatuur voor onze veranderende wereld aantoont”. De Croneprijs wordt driejaarlijks toegekend aan een Utrechtse schrijver – al wordt die regel niet al te strikt gehanteerd: de in Coevorden geboren Februari woont niet meer in de stad, maar groeide op in de wijk Overvecht en studeerde er aan de universiteit.

Lees ook: Hoe te schrijven over mens en tech

Februari (1963) is jurist en filosoof en schreef onder meer de romans De zonen van het uitzicht (1989) en De literaire kring (2007). Zijn meest recente roman is Klont (2017), dat door de jury van de Croneprijs geroemd wordt als „een kritisch en humoristisch meesterwerk dat op sublieme wijze uiteenlopende personages en verhaallijnen verbindt en tevens relevante overwegingen bevat over de dataficering van onze samenleving”. Zijn columns, sinds 2010 voor NRC, zijn vorig jaar onderscheiden met de J.L. Heldringprijs, voor de beste columnist.

Lees ook dit interview met Maxim Februari: ‘Het leven is niet goudomrand’

De C.C.S. Croneprijs ging de afgelopen edities naar Stephan Enter, Esther Jansma en Wessel te Gussinklo. Ook werd deze dinsdag bekendgemaakt dat de jaarlijkse C.C.S. Crone-stipendia – drie aanmoedigingsprijzen van 3.000 euro – toegekend zijn aan de (aspirant-)schrijvers Jessica van Geel, Kalib Batta en Joep van Helden. Daarnaast reikt de gemeente in januari de eerste Belle van Zuylenring uit, een „nieuwe internationale ereprijs” (zonder bijbehorend geldbedrag), aan de Nigeriaans-Amerikaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie. Zij ontvangt die erkenning „vanwege de unieke wijze waarop ze de wereld van vandaag en de ingesleten denkpatronen weet weer te geven en ter discussie weet te stellen”.