DPG Media koopt Sanoma Nederland voor bijna half miljard euro

Het Finse mediaconcern Sanoma verkoopt zijn Nederlandse activiteiten aan DPG Media, voorheen bekend als De Persgroep. Dat maakten beide bedrijven dinsdagochtend bekend in een persbericht. Onder meer Nu.nl, Donald Duck, Libelle en diverse andere titels vallen onder Sanoma Nederland. Het overnamebedrag is 460 miljoen euro.

Sanoma Nederland draaide in 2018 een omzet van 424 miljoen euro. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Hoofddorp heeft bijna negenhonderd werknemers. Het Belgische DPG Media is al eigenaar van de Volkskrant, Trouw, Het Parool en het AD. DPG Media Nederland heeft een omzet van 746 miljoen euro. Er werken 2.795 mensen.

Vermoedelijk verdwijnen er banen door de overname, zegt topman Erik Roddenhof van DPG Media Nederland tegenover Nu.nl. „We geloven in synergie. Dus ja, dat heeft impact.” Precieze aantallen noemt hij niet.

Met de overname consolideert de Nederlandse mediamarkt verder. Eerder nam de Belgische uitgever Mediahuis, eigenaar van NRC Media, TMG over: de uitgever van onder meer De Telegraaf. Talpa Media van John de Mol kocht televisiebedrijf SBS en vorig jaar persbureau ANP. Eerder ging Wegener, dat onder meer Eindhovens Dagblad en De Stentor uitgeeft, al op in DPG Media.

Vuist tegen Google en Facebook

In het persbericht van DPG Media zegt Roddenhof dat door de overname zijn bedrijf „een vuist” kan maken in de strijd om digitale advertenties, een markt die volgens hem vooral gedomineerd wordt door Google en Facebook. Roddenhof: „Dit is een belangrijke versterking van onze onderneming, die noodzakelijk is in deze steeds verder digitaliserende wereld. (…) Zo kunnen we onze producten beter en sneller digitaliseren.”

Opvallend is dat Sanoma in zijn persbericht zegt dat door de verkoop van de Nederlandse titels het juist minder is blootgesteld aan papieren publicaties, een tak die het omschrijft als „moeilijk te converteren naar digitaal”.

Sanoma blijft wel in Nederland actief, maar zal zich alleen nog richten op de educatieve tak van het bedrijf, Sanoma Learning. Topman van Sanoma Nederland Rob Kolkman wordt per 1 januari de directeur bij dat bedrijfsonderdeel.

De Autoriteit Consument en Markt moet de overname nog goedkeuren. Daarbij wordt gekeken of de nieuwe samenvoeging niet te veel macht krijgt in het medialandschap. Ook de ondernemingsraden moeten nog hun advies uitbrengen. De verwachting is dat de transactie in het derde kwartaal van volgend jaar is afgerond.