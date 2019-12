Rotterdamse game in nieuwe speelhal Apple

Apple werd eerder dit najaar weer iets meer een gamebedrijf. Met software-update iOS 13 introduceerde het bedrijf ook Arcade. In Apples digitale speelhal heb je voor 5 euro per maand toegang tot een bibliotheek met mobiele games.

Zo’n abonnementsmodel is een frisse wind in de App Store. Tot voor kort verdienden ontwikkelaars er slechts op drie manieren geld: een app per stuk verkopen, reclame aanbieden in het spel of geld vragen voor virtuele aankopen in een (gratis) game. Zo komt Apple ook gefrustreerde ouders tegemoet. Het gebeurt regelmatig dat jonge gamers met de creditcard van hun ouders voor honderden euro’s extra spullen kopen in bijvoorbeeld Fortnite.

Apple Arcade staat inmiddels vol nieuwe titels van bekende makers. De ontwikkelaar van puzzelspel Monument Valley biedt bijvoorbeeld Assemble With Care, een verhalend spelletje waarin je oude apparaten moet repareren. En de studio achter avonturenspel Oceanhorn maakte een volwaardig vervolg in 3D, dat eruitziet als een game voor spelcomputers. Spellen van Apple Arcade speel je echter op een gewone computer, tablet of smartphone.

Alleen gerenommeerde studio’s hebben Apples zegen gekregen om spellen voor de dienst te maken. Toen de Arcade in september van start ging, waren er slechts vijftig games te vinden. Dat aanbod is inmiddels verdubbeld.

Op de lijst ontwikkelaars staat één Nederlands bedrijf: het Rotterdamse Picomy, dat in 2010 door vier vrienden werd opgericht. Al vanaf het begin hadden ze de smartphonemarkt in het vizier, en in 2015 brachten ze hun mobiele spelletje Heroki uit. Hierin vlieg je met een poppetje door een schattige spelwereld. De game werd uitgegeven door oud-spelcomputermaker Sega. Na Heroki mocht het bedrijf meewerken aan een spel van Sega’s mascotte Sonic the Hedgehog, ooit aartsrivaal van Nintendo’s Super Mario.

Primeur

En nu staat Picomy in de Arcade met de game Monomals. „Daarin moet je muzikale visjes vangen met een audiokabel”, zegt oprichter Michael Balm. „We werken nog aan nieuwe features, zodat je bijvoorbeeld eigen muziek online kan delen.” Balm is er nog steeds ondersteboven van dat zijn game op Apple Arcade staat. „Ik denk dat wij op het juiste moment de juiste game in een ver genoeg ontwikkeld stadium hadden liggen.” Ze hadden Monomals een jaar eerder al aan Apple getoond, waarna ze weer werden uitgenodigd en het balletje ging rollen.

Dat uitgerekend zijn studio de eerste in Nederland is, verbaast Balm dan weer minder. „We zijn in Nederland een van de weinige studio’s die zich richten op premium-games voor smartphones.” Hij doelt op spellen die je niet gratis kan spelen.

Of Apple naast Picomy ook met andere Nederlandse ontwikkelaars in zee is gegaan, is onbekend. Apple Arcade-games blijven een groot geheim tot vlak voor ze verschijnen, waardoor zowel spellenmakers als Apple de lippen op elkaar houden.

Geheimhoudingsclausules

In het contract met Apple staan „een hoop geheimhoudingsclausules”. Balm wil daarom niet vertellen hoe en hoeveel hij aan de samenwerking verdient, maar zegt alleen dat het „een goede deal is”. Bij streamingdiensten als Spotify worden muzikanten per luisteraar uitbetaald, bij Netflix worden series vooraf ingekocht. Ingewijden vertelden onlangs in de Financial Times dat Apple Arcade een combinatie van die twee hanteert: studio’s krijgen geld zodat ze hun spel kunnen maken en kunnen achteraf nog iets bijverdienen als ze veel publiek trekken.

Tijdens de ontwikkeling van de game kreeg Picomy de volledige vrijheid, vertelt Balm. „We konden de game volledig naar onze eigen visie maken.” Daar staat tegenover dat Picomy Monomals niet zomaar mag uitbrengen voor andere smartphones. Arcade-ontwikkelaars moeten beloven nooit dezelfde games voor Android te ontwikkelen.

Zo probeert Apple zich te onderscheiden van zijn grootste concurrent Google. Dat begon kort nadat Apple Arcade met een eigen app-abonnementsdienst, Google Play Pass kwam. „Aan de ene kant is dat jammer natuurlijk”, zegt Balm over de geëiste exclusiviteit. „Er zijn ontzettend veel mensen met een Android-telefoon. Toch hebben we het risico maar genomen.”

Wanneer Google Play Pass in Nederland beschikbaar komt, is onbekend. Verder zijn er eigenlijk geen grote concurrenten voor Apple. De abonneedienst GameClub doet op iOS ongeveer hetzelfde, maar dan vooral met oudere spelletjes die voorheen al te koop waren in de App Store. Apple heeft voorlopig weinig geduchte rivalen op dit gebied.