Politie arresteert familieleden vermeende drugshandelaar Martien R.

De politie heeft dinsdag vier familieleden opgepakt van Martien R., die volgens justitie een centrale figuur is in de Brabantse drugswereld. Het gaat om drie mannen en een vrouw. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. De arrestaties maken deel uit van Operatie Alfa, een groot politieonderzoek naar de vermeende criminele activiteiten van R. en zijn familie.

Een vijfde persoon die werd aangehouden hoort niet bij R.’s familie. Deze man wordt verdacht van vuurwapenhandel. Agenten verrichtten dinsdag arrestaties op woonwagenkampen in Oss en Lith en in een woning in Helmond. Een andere verdachte gaf zichzelf aan op het politiebureau in Oss. De vijf arrestanten zijn tussen de 25 en 59 jaar oud. Sommigen worden ook verdacht van zaken als illegaal vuurwapenbezit, witwassen en drugshandel.

Operatie Alfa heeft sinds halverwege vorige maand tot twaalf aanhoudingen geleid, waaronder die van R. zelf. Hij werd op 13 november klemgereden in Oss en zit sindsdien vast. Dezelfde dag werden nog twee mannen opgepakt. Zij zouden net als R. betrokken zijn geweest bij ernstige geweldsdelicten. Twee weken later rekenden arrestatieteams nog vier mannen in, die beschuldigd worden van onder meer drugsproductie. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Wapenarsenalen

De politie doorzocht dinsdag ook een huis en een loods in Helmond. Daarnaast was er een huiszoeking bij een woning in Oss, die al eerder doorzocht was. Bij die actie namen de agenten dure spullen in beslag, zoals meubels die waarschijnlijk tienduizenden euro’s waard zijn.

Bij eerdere invallen en zoekacties voor Operatie Alfa vond de politie al grote hoeveelheden wapens, explosieven en grondstoffen voor drugs. Op een woonwagenkamp in Oss bleken kalasjnikovs, M16-aanvalsgeweren, een stengun en zes pistolen te liggen. Verderop, in een bos, stuitte de recherche op ondergrondse, met camera’s bewaakte ruimtes waar hele wapenarsenalen in verborgen lagen. Een doorzoeking op het kamp in Lith leverde acht handgranaten op en een vuurwapen, dat verstopt was in een geheim vakje in het dashboard van een gepantserde auto.