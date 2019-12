Poetin en Zelensky eens over wapenstilstand Oost-Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Voldymyr Zelensky zijn het bij hun eerste ontmoeting eens geworden over een volledig staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne voor het einde van dit jaar. Dat hebben de twee leiders maandagavond verklaard na afloop van het overleg, meldt Reuters.

Tijdens een gezamenlijke topontmoeting in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben Poetin en Zelensky afgesproken de wapenstilstand in Oost-Oekraïne strenger gaan handhaven. Ook is er overeenstemming bereikt over een gevangenenruil.

„Beide zijden beloven zich te houden aan een volledige en omvangrijke implementatie van het staakt-het-vuren, bestendigd door de naleving van alle noodzakelijke ondersteunende maatregelen, voor het einde van het jaar 2019″, aldus een gezamenlijke verklaring na afloop van de topontmoeting in het kader van een hervatting van het zogeheten Normandië-overleg.

Ondanks die overeenstemming blijven cruciale geschilpunten over het conflict in Oost-Oekraïne onopgelost, waaronder een tijdbestek voor lokale verkiezingen en de controle over de grenzen in de gebieden die in handen zijn van pro-Russische separatisten. De partijen hebben afgesproken over vier maanden opnieuw bijeen te komen.

Niettemin toonden de vier leiders zich tevreden over de ontmoeting, de eerste tussen de in april gekozen Zelensky en Poetin. Het overleg is bedoeld om een grotendeels vastgelopen vredesakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen en zo een einde te maken aan de oorlog, die sinds 2014 ongeveer 14.000 levens heeft gekost.

Geen alternatief

Volgens Poetin zijn de gesprekspartners het erover eens dat er geen alternatief is voor dat vredesakkoord, bereikt in de Witrussische hoofdstad Minsk. Hij benadrukte dat Oekraïne, in overeenstemming met dat akkoord, op korte termijn een wet moet verlengen om een hoge mate van autonomie te verlenen aan gebieden die in handen zijn van de rebellen, meldt AP.

Zelensky erkende dat eerdere wapenstilstanden zijn doorbroken, maar voegde toe dat „we deze keer hebben afgesproken om het serieus te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat als alle partijen het graag willen, we in staat zullen zijn om het te implementeren.”

Oekraïne en Rusland hebben enkele malen eerder gevangenen geruild, maar het nieuwe akkoord gaat verder, met een voornemen om ‘alle voor alle’ gevangenen uit te wisselen. Zelensky legde de nadruk op die afspraak. „Ik zou het heel fijn vinden als onze mensen op tijd thuis kunnen zijn om de feestdagen door te brengen met hun families”, zei hij na afloop van het overleg.