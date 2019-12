Pete Frates, inspirator Ice Bucket Challenge, overleden aan ALS

De Amerikaanse honkballer Pete Frates, die grote bekendheid gaf aan de ‘Ice Bucket Challenge’, is maandag overleden aan de gevolgen van zenuwziekte ALS, zo maakte Boston College dinsdag bekend. Frates zorgde ervoor dat de ‘Ice Bucket Challenge’, waarmee geld opgehaald werd voor ALS-onderzoek, wereldwijd bekendheid kreeg. Hij is 34 jaar geworden.

In de zomer van 2014 kreeg het online initiatief de ‘Ice Bucket Challenge’ mede dankzij Frates wereldbekendheid via sociale media. Daarbij filmden mensen dat ze een emmer ijswater over zich heen gooiden. Met de filmpjes werd in totaal 220 miljoen dollar (200 miljoen euro) opgehaald voor onderzoek naar ALS.

Bill Gates

Frates was niet de bedenker van de ‘challenge’, maar bracht deze wel onder de aandacht door American footballteam de New England Patriots mee te laten doen. Later volgden onder anderen oud-president George Bush, Microsoft-oprichter Bill Gates en zangeres Lady Gaga dat voorbeeld.

Frates was aanvoerder van het honkbalteam van Boston College. Zeven jaar geleden kreeg hij op 27-jarige leeftijd de diagnose ALS.

Oorzaak onduidelijk

ALS is een ongeneeslijke, progressieve ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen. De ziekte leidt uiteindelijk tot spierzwakte en verlamming. Het is nog onduidelijk wat ALS precies veroorzaakt, maar waarschijnlijk speelt erfelijkheid een rol. Frates’ strijd om de ziekte op de radar te krijgen was voor hem „een reden om ‘s ochtends uit bed te komen”, zei hij zelf. Frates overleed thuis in Boston.