Opnieuw grootschalig protest tegen premier Tsjechië

Tienduizenden demonstranten hebben dinsdag in de Tsjechische hoofdstad Praag het aftreden van premier Andrej Babis geëist. Dat meldt persbureau Reuters. Het protest volgt op de aankondiging van de hoogste Tsjechische openbaar aanklager vorige week om het strafrechtelijk onderzoek te heropenen naar Babis, die wordt verdacht van fraude met Europese subsidies.

De 65-jarige oud-minister van Financiën zou zijn eigenaarschap verborgen hebben gehouden van een bedrijf dat 2 miljoen euro aan Europese subsidies ontving. Met dat geld zou Babis een resort hebben gebouwd. Als regeringsleider ziet Babis toe op de verstrekking van Europese subsidies. Verder schrijven Tsjechische media dat de Europese Commissie hem belangenverstrengeling verwijt.

Meerdere protesten

Volgens de organisatoren van het protest, een Tsjechische jongerenbeweging, waren dinsdag zo’n 60.000 demonstranten op het Wenceslausplein in Praag aanwezig. Eerder dit jaar waren al meerdere grootschalige protesten. In juni gingen 250.000 mensen de straat op, het grootste aantal sinds de fluwelen revolutie in 1989.

In april rondde de Tsjechische politie haar onderzoek naar Babis af en raadde vervolging aan van zowel hem als leden van zijn familie. Volgens Tsjechische media hangt de premier tot tien jaar cel boven het hoofd voor het vergrijp.

Ondanks de protesten blijft Babis’ populistische partij ANO onverminderd populair. De partij haalde bij de vorige verkiezingen in 2017 ongeveer 30 procent van de stemmen. De premier ontkent de aantijgingen en stelt dat de zaak politiek gemotiveerd is.