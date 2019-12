Omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen weg

De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen legt eind deze maand zijn functie neer. Dat heeft hij dinsdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad van de Limburgse gemeente. Geruzie in de Brunssumse gemeentepolitiek over Palmens integriteit leidde twee jaar geleden tot het aftreden van burgemeester Luc Winants.

Palmen (73) stopt als wethouder van onder meer Ruimtelijke Ordening omdat hij al een tijd ziek is. Hij werd de afgelopen twee maanden al vervangen door zijn partijgenoot bij BBB/Lijst Palmen, Jo Mertens. Die wordt nu ook zijn opvolger.

Een integriteitsonderzoek naar Palmen vanwege diens benoeming tot wethouder veroorzaakte eind 2017 een bestuurscrisis in Brunssum. Een onderzoeksbureau noemde hem een groot risico vanwege zijn grofgebektheid en veroordelingen voor onder meer belediging. Ook dreigde er belangenverstrengeling wegens een decennialang conflict tussen Palmen en de gemeente over een stuk grond. Ondanks het rapport ging de gemeenteraad akkoord met Palmens benoeming. Burgemeester Winants stapte daarna op.

Tweede termijn

Twee hoogleraren, die door de raad gevraagd waren om een second opinion, concludeerden in februari 2018 dat Palmen helemaal niet zo’n risico was als het eerste integriteitsonderzoek had beweerd. Volgens de wetenschappers was Palmen weliswaar ongemanierd, maar was er geen reden om hem te weigeren als wethouder. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) verklaarde daarop dat ze geen spijt had van een eerdere oproep aan Palmen om af te treden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in mei vorig jaar ontstond opnieuw controverse rond Palmen. Hij had gezegd niet te willen terugkeren als wethouder in een nieuw college, maar kon naar eigen zeggen geen geschikte opvolger vinden binnen zijn partij, die bij de stembusgang de grootste was geworden. Daarom werd Palmen toch opnieuw wethouder. Vier lokale partijen steunden hem, terwijl commissaris van de koning Theo Bovens en Ollongren juist tegen zijn nieuwe termijn waren.