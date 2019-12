Kritiek op weifelende Broekers-Knol over aanpak Marokko   

Is staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) wel opgewassen tegen de moeilijkheden van haar werk? De Tweede Kamer was dinsdag zeldzaam eensgezind in de kritiek op de bewindsvrouw over haar aanpak van het diplomatieke conflict tussen Marokko en Nederland. Zij wilde met Marokko praten over de weigering om in Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, maar werd daar niet ontvangen. Afgelopen donderdag zegde de Marokkaanse ambassadeur een gesprek met de staatssecretaris af.

„Deze bewindspersoon faalt om een afspraak te kunnen maken met de ambassadeur van Marokko. Hoe gênant is dit”, zei Attje Kuiken van de PvdA, die zich ook hardop afvroeg of Broekers-Knol dit dossier niet beter kon overdragen aan de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD). Ook van coalitiepartijen CDA en D66 kwamen harde woorden. „We lijken eerder een stap verder dan dichterbij”, zei Madeleine van Toorenburg (CDA), die de situatie „ongemakkelijk” noemde. Maarten Groothuizen van D66 vroeg zich af „wat we Marokko gaan bieden zodat we hier vanaf zijn”.

Broekers-Knol, die een vraag van haar partijgenoot Bente Becker kwam beantwoorden in het wekelijkse vragenuur, was weifelend en gaf tot frustratie van veel parlementariërs nauwelijks antwoord op de vele vragen. Ze bleef haast als een mantra herhalen dat de situatie „complex en veelzijdig” is en dat het verbeteren van de relatie met Marokko „een kabinetsbrede aanpak” is „waaraan keihard wordt gewerkt”.

Geen opheldering

Ook de onderliggende kwestie kon zij niet ophelderen: want werd de staatssecretaris nu geweigerd in Marokko, zoals ze een paar weken geleden zelf had gezegd in een debat? Of was het een agendakwestie, waardoor Broekers-Knol daar niet werd ontvangen, zoals andere ministers uit het kabinet later zeiden over de mislukte gesprekken?

Broekers-Knol verwees voor een antwoord naar een brief die opheldering moet verschaffen, maar die pas in het voorjaar zal worden verstuurd. Over de afzegging van de Marokkaanse ambassadeur zei ze dat „die dingen kunnen gebeuren”. En: „Het is buitengewoon spijtig dat ik niet met hem heb kunnen spreken, maar we moeten het niet groter maken dan het is.”

Het kon de Tweede Kamer, die al langer kritisch is op het optreden van Broekers-Knol, niet geruststellen. Oppositiepartijen willen zo spoedig mogelijk een debat over de kwestie. De PvdA heeft gevraagd om nog deze week een feitenoverzicht te ontvangen over wat er precies is gebeurd rond het contact met Marokko.