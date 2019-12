Gemeente Alkmaar geeft stadion vrij voor wedstrijd AZ-Ajax

De eredivisiewedstrijd tussen AZ en Ajax mag zondag in Alkmaar met publiek worden gespeeld. Het AZ-stadion, waarvan in augustus het dak instortte door noodweer, kan als veilig worden beschouwd, stelt de gemeente Alkmaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft AZ dinsdagochtend op de hoogte gesteld van het besluit.

Maandag werd een laatste inspectie uitgevoerd in het stadion. De club heeft het dak, dat geheel moet worden vervangen, verwijderd. Onderzoek naar de ineenstorting wees uit dat niet alleen in het dak maar in de hele constructie van het AFAS-stadion fouten waren gemaakt. Sinds de ramp heeft AZ alle wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag gespeeld.

Het college van de gemeente Alkmaar heeft besloten het stadion vrij te geven, onder voorwaarde dat „een aantal werkzaamheden” nog wordt uitgevoerd, staat in een verklaring. Vrijdag volgt nog een laatste inspectie.