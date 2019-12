Eddie Redmayne waagt zijn leven voor het weerbericht

Een website als Buienradar is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar dat het weer überhaupt voorspeld kan worden is een vrij recente wetenschappelijke vinding. Dat hebben we te danken aan James Glaisher, een victoriaanse meteoroloog. Samen met Henry Coxwell vloog hij als eerste mens in 1862 in een luchtballon hoger dan 36.000 voet (bijna 11 kilometer) om zo gedetailleerd mogelijk veranderingen in de atmosfeer vast te leggen. Over zijn levensgevaarlijke missie om meteorologie op de kaart te zetten, gaat The Aeronauts. Coxwell is hierin vervangen door een (fictieve) vrouw, luchtballonvaarder Amelia Wren.

Zowel Glaishers als Wrens voorgeschiedenis wordt uit de doeken gedaan in flashbacks die hun poging het hoogterecord te verbreken doorsnijden. Die vrijwel in realtime gefilmde ballonvaart is opwindend, met overtuigende visuele effecten en een sterke score van Steven Price (Gravity). Het duo, zij ogenschijnlijk een entertainer, hij een serieus wetenschapper, krijgt te maken met storm, sneeuw en hypoxie – het gebrek aan zuurstof door ijle lucht.

Net als in The Theory of Everything (2014) vormen Eddie Redmayne en Felicity Jones een leuk koppel waar het prettig naar kijken is. Dat Amelia een onafhankelijke geest is die haar mannetje staat, is heel erg 2019. Dat Glaisher geen handschoenen of winterjas bij zich heeft is dan weer een beetje dom en ongeloofwaardig.

Biopic The Aeronauts. Regie: Tom Harper. Met: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Himesh Patel, Tom Courtenay. In: 4 bioscopen ●●●●●

