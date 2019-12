Dwars door Ethiopië, het land van Abiy Ahmed

O'Reilly fotografeerde ook de Nobelprijswinnaar zelf, afgelopen november in zijn kantoor in Addis Abeba. Ahmed besloot, toen hij in april 2018 aantrad als premier, om het ambtskantoor opnieuw in te richten. De paleizen van vorige machthebbers stelde hij open voor publiek. Zijn verkiezing als premier leidde tot euforie en hoge verwachtingen, voor democratische hervormingen en vrede met buurland Eritrea. Ahmed maakte snelle stappen in zijn eerste maanden, maar nu zien Ethiopiërs en analisten dat die hervormingen ook een terugslag hebben: etnische spanningen en geweld zijn toegenomen in het land. In de dagen voor de uitreiking van de Nobelprijs ontstond ook nog een relletje omdat Ahmed aangaf geen vragen van de pers te willen beantwoorden na de ceremonie.

Foto Finbarr O’Reilly / Nobel Peace Center