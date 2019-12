De drie woorden die Google vergat

Leven zonder Google is niet eenvoudig. Zo moeilijk als het voor een gewone sterveling is om los te komen van de zoekmachine, YouTube of Google Maps, zo moeilijk is het voor Google om zichzelf te ontstijgen. Na 21 jaar vertrekken de oprichters Sergey Brin en Larry Page. „Google is volwassen, tijd om het bedrijf op eigen benen te laten staan”, schreven ze in hun afscheidsblog.

De twee multimiljardairs bleven de laatste jaren al buiten beeld. Hun meest ambitieuze plan was de holding waarmee Google in 2015 nieuwe industrieën ging ontginnen. Alphabet, met als webadres abc.xyz, moest doorgaan waar de zoekmachine ophield.

Alphabet werd een bonte verzameling ‘other bets’, technologie die op lange termijn misschien iets zou kunnen worden. Denk aan Verily (de slimme contactlens) en Calico (onderzoek naar veroudering). Of internet uit luchtballonnen en goedkope glasvezelverbinding. Google Glass, nog zo’n gedurfd plan, sneuvelde voordat het een volwaardig product kon worden.

De meest volwassen spin-off is Waymo, software voor zelfrijdende auto’s. Maar de tijd is nog lang niet rijp voor de robottaxi. De waarde van Waymo werd onlangs met 40 procent bruut teruggeschroefd, naar 105 miljard dollar.

Alphabets other bets leden afgelopen kwartaal 941 miljoen dollar verlies, tegenover een omzet van nog geen 155 miljoen dollar. Dat kan uit omdat moederbedrijf Google zo enorm winstgevend is. Financieel gezien staan de Alphabet-onderdelen dus nog lang niet op eigen benen.

In hun afscheid mijden Brin en Page drie woorden: geld, advertenties en data. Daarmee doen ze zichzelf tekort. Vanaf het eerste begin was Google een succes, becijferde The Economist. Het bedrijf had acht jaar na oprichting al meer dan 10 miljard dollar omzet en leed nooit substantieel verlies. Ter vergelijking: Uber verliest nog 5 miljard per kwartaal.

Google groeide door omdat het onmisbaar werd in advertentietechnologie, dankzij de overname van DoubleClick in 2008. Net zo’n slimme aankoop als YouTube, in 2006. Nu is dataverzameling het vliegwiel dat Google aandrijft: hoe meer gegevens, des te beter de algoritmes. Het verklaart Googles sprong in kunstmatige intelligentie. Dat, en de overname van DeepMind in 2014.

Bij elk nieuw project moet Google zichzelf verdedigen dat het data niet zal gebruiken voor (de gebruikelijke) commerciële doeleinden. Zeker bij gezondheidsgegevens ligt dat gevoelig. Of Google nu patiëntendata van tientallen miljoenen Amerikanen beheert of de fitnessgegevens van 28 miljoen Fitbit-gebruikers overkoopt; het uitdijende Googleversum roept zulke vragen over privacy op.

Sundar Pichai, al jaren Google-topman, gaat het Alphabet-imperium leiden. Het klimaat voor conglomeraten is niet gunstig nu in de VS wordt gesproken over het opknippen van grote technologiebedrijven. Ik vermoed dat Pichai eerder bets zal schrappen dan nieuwe toevoegen. Met de Z van Zakelijkheid. Of hij gebruikt Alphabet als een plek om DoubleClick of YouTube te stallen, mocht Google gedwongen worden zichzelf op te delen. Gelukkig hoeven de twee oprichters dat niet meer mee te maken.

Marc Hijink schrijft over technologie.