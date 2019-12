Chileens transportvliegtuig vermist met 38 mensen aan boord

Een Chileens transportvliegtuig dat met 38 mensen aan boord op weg was naar Antarctica, wordt sinds maandagavond lokale tijd vermist. De Chileense luchtmacht zegt het contact met het toestel te hebben verloren, meldt persbureau AP.

Een zoek- en reddingsactie is op touw gezet door de Chileense luchtmacht naar het vliegtuig, een Hercules die onderweg was naar de Chileense basis in Antarctica. Aan boord waren zeventien bemanningsleden en 21 passagiers, onder wie drie burgers. De inzittenden zouden een drijvend brandstoftoevoersysteem en andere apparatuur inspecteren op de basis.

Contact verbroken

Het toestel steeg kort voor vijf uur ‘s middags lokale tijd op vanuit de zuidelijke plaats Punta Arenas, ruim drieduizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Ruim vijf kwartier later, om 6.13 uur, werd het contact met het vliegtuig verbroken, aldus de luchtmacht. Het toestel was op dat moment ongeveer halverwege de vlucht naar de basis.

Volgens de luchtmacht waren de weersomstandigheden op dat moment goed. Er zijn geen noodsignalen van het toestel ontvangen. Volgens generaal Eduardo Mosqueira van de Vierde Luchtmachtbrigade had de piloot ruime ervaring. De Chileense president Sebastián Pinera liet via Twitter weten dat hij met de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken aanwezig was op het hoofdkwartier van de luchtmacht, om de situatie te volgen.