Celstraf voor twee oud-premiers Algerije voor corruptie

In Algerije zijn dinsdag oud-premiers Ahmed Ouyahia en Abdelmalek Sellal veroordeeld tot celstraffen tot zeker twaalf jaar als onderdeel van een grote corruptiezaak in de autobranche, meldt persbureau AP. De twee zijn veroordeeld voor machtsmisbruik. Ouyahia werd in juni dit jaar vastgezet op verdenking van corruptie.

Over de hoogte van Ouyahia’s straf verschillen de berichten. Volgens persbureaus AP en AFP moet hij vijftien jaar de gevangenis in en een boete van ongeveer 14.000 euro betalen. Reuters bericht dat hij tien jaar cel heeft gekregen. Sellal, die twee keer premier werd, heeft twaalf jaar cel opgelegd gekregen. Hij moet daarbovenop ruim 7.000 euro boete betalen. Ook een oud-minister van Industrie werd tot twintig jaar cel veroordeeld. Hij was niet bij de rechtszaak aanwezig.

Naast corruptie in de autobranche hebben de veroordelingen van dinsdag volgens Reuters te maken met „verborgen financiering” van de politieke campagne van voormalig president Abdelaziz Bouteflika. Ouyahia en Sellal waren beiden aan de macht toen Bouteflika president van Algerije was. Ouyahia is viermaal premier geweest, waarvan drie keer onder Bouteflika, Sellal tweemaal.

Aftreden Bouteflika

Bouteflika trad begin dit jaar af na een reeks demonstraties in het land. Hij was toen twintig jaar aan de macht geweest. Ook na het aftreden van de omstreden leider bleven Algerijnen de straat op gaan om het vertrek te eisen van alle leiders die verbonden waren aan het oude regime. Sinds april lopen er meerdere onderzoeken naar de banden tussen prominente politici in het land en kopstukken uit de zakenwereld.

Voor donderdag staan in Algerije presidentsverkiezingen gepland. Demonstranten willen niet dat deze doorgaan. Zij vinden de verkiezingen onrechtmatig, omdat enkele van Bouteflika’s voormalige vertrouwelingen nog aan de macht zijn.