Banksy maakt Kerst- muurschildering over daklozencrisis in Verenigd Koninkrijk

De anonieme Britse kunstenaar Banksy heeft in Birmingham een muurschildering gemaakt om aandacht te vestigen op het groeiend daklozenprobleem in Groot-Britannië. Op een muur achter een openbare bank schilderde Banksy afgelopen week twee rendieren, die de bank als de slee van de Kerstman de lucht in lijken te trekken.

Banksy publiceerde maandag op zijn Instagram-account een filmpje van een zwerver die op de bank gaat liggen slapen. „God zegene Birmingham”, schreef hij er bij: „In de twintig minuten dat we Ryan filmden op deze bank gaven voorbijgangers hem een warme drank, twee chocolade repen en een aansteker – zonder dat hij om iets vroeg.” Ryan is een dakloze.

Volgens Britse media, zoals de BBC, wil Banksy met dit werk het probleem van de daklozen in het Verenigd Koninkrijk rond Kerst aankaarten. Het aantal dakloze in het VK is de afgelopen jaren gegroeid. Volgens de daklozenopvang-organisatie Shelter zijn er nu naar schatting ruim 320.000 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Groot-Brittannië.

Vorig jaar stierven 726 mensen op straat in Engeland en Wales, een stijging van 22 procent, aldus de The Guardian. De krant spreekt van een crisis.

Ook in Nederland is het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar gestegen, tot 37.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kunstwerk versnipperd

Banksy is een kunstenaar die vaak maatschappelijke problemen aankaart. Zo schilderij in Venetië een kind op een muur in het water, die een brandende noodfakkel vasthoudt, als commentaar op de vluchtelingencrisis. Banksy keert zich ook tegen commercieel exploitatie van zijn kunst. Hij liet in oktober 2018 zijn schilderij Meisje met ballon grotendeels versnipperen, terwijl het voor bijna 1,2 miljoen euro geveild werd.

Om de aandacht te vestigen op de positie van de Palestijnen in de bezette gebieden, opende Banksy in 2017 met andere kunstenaars in Bethlehem, bij de muur die de Israëlische overheid bouwde, een hotel: The Walled-Off Hotel, vol maatschappij kritische kunst.

Volgens de Britse krant The Daily Mail, is de belangstelling voor Banksy kerstmuurschildering al zo groot, dat de politie er dranghekken bij gezet heeft, om het publiek op afstand te houden. Inmiddels zijn er ook plexiglas platen voorgezet, om vernieling te voorkomen. Onbekenden hadden de rendierneuzen al rood geschilderd.