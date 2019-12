Rohingya-kinderen krijgen les in een schooltje in het Jamtola-vluchtelingenkamp, in de regio Ukhia, Bangladesh, ook in hun eigen taal, een specifiek dialect van het Bengali. Deze moslimminderheid in Myanmar werd twee jaar geleden met geweld uit het land verdreven. Tienduizenden Rohingya werden vermoord of verkracht, en hun dorpen werden verbrand. Zo'n 700.000 Rohingya vluchtten de grens over naar buurland Bangladesh, waar nu nog tienduizenden in kampen zitten.

Foto Munir Uz Zaman/AFP