Als de media Baudet zijn gang laten gaan

Baudet blijkt zich dus ook te verplaatsen met een partij-auto en toch geld voor vervoerskosten van de Kamer te ontvangen, aldus de Volkskrant in het weekeinde. Toen HP/De Tijd vorige week onthulde dat Dijkhoff hetzelfde deed, en de VVD-voorman het verkregen voordeel terugbetaalde, gaf dit volop publiciteit. Toen Rutte daarna zei dat hij als VVD-fractievoorzitter in 2006-2010 declareerde zoals Dijkhoff, was dit ook nog nieuws. Maar dat Baudet zich gratis verplaatst met de Jaguar XJ van FVD (leasekosten in het eerste jaar: 28.000 euro) en zich hiervoor jaarlijks 4.900 euro door de Kamer laat betalen – daar kon je blijkbaar geen cameraploeg voor in de benen krijgen.

En je snapt het wel. Ingewikkeld gedoe. Maar je snapt het ook niet. Is iedereen dan vergeten dat dezelfde Baudet zozeer gekant is tegen financiële onregelmatigheden dat hij deze zomer daarvoor medeoprichter Henk Otten de partij uitgooide? Malversaties die Binnenlandse Zaken niet herkende en waarvan FVD nooit aangifte durfde te doen.

Maar nu er vragen zijn over de financiële mores van Baudet zélf, kan dit de winterslaap van de allerlei redacties dus niet verstoren.

Er komt iets bij. Onweerlegbaar is FVD sinds Ottens vertrek aan het radicaliseren. Een van de gematigdste FVD-politici, Europarlementariër Rob Roos, bepleitte twee weken ineens een Nexit, zoals Baudet daar al jaren van droomt. Gezellig de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk kopiëren.

Een FVD-Statenlid zinspeelde vorige week schaamteloos op niet-Nederlandse daders van een groepsverkrachting in Den Bosch, waarna de daders witte Brabanders bleken te zijn. Een jarenlange medewerker van Poetins propagandakanaal RT, John Laughland, werkt gewoon op de Europese FVD-fractie. Ook geen punt kennelijk.

En Baudet zelf liet zich vorige week in de kaart kijken toen hij reageerde op een NOS-bericht over de vrijlating van Amsterdammer Daniël Buter. De 19-jarige zwarte jongen is in Nederland geboren en staatloos sinds zijn ouders uit de Dominicaanse Republiek hem hier als vierjarige achterlieten. „Een ‘Amsterdammer’ die dreigt te worden uitgezet… my god de propaganda”, aldus de FVD-leider. De omineuze logica van een politicus die een zwarte inwoner van Amsterdam geen Amsterdammer genoemd wil zien.

Na een dip in de nazomer staat FVD weer op winst in de peilingen. En je weet nu al wat je krijgt als ze de volgende keer zouden winnen: media die zich afvragen hoe ze deze trend konden missen. Maar punt is natuurlijk dat ze iets heel anders missen. Baudets inconsistentie over partijfinanciën en vooral: de radicalisering van zijn partij sinds de zomer, die ze laten passeren als vallende bladeren in november.

