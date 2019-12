Acteur Bill Cosby verliest hoger beroep in zedenzaak

De Amerikaanse acteur Bill Cosby heeft dinsdag het hoger beroep verloren tegen zijn veroordeling in een misbruikzaak. Dat meldt persbureau Reuters. Hij is vorig jaar veroordeeld voor het in 2004 herhaaldelijk drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een toenmalige vriendin. De celstraf van drie tot tien jaar van de acteur, die al vastzit, blijft staan.

De advocaten van de 82-jarige Cosby hadden bij het hoger beroep ingebracht dat Cosby een eerlijk proces was ontnomen omdat bewijsmateriaal werd toegestaan dat uitgesloten had moeten worden. Het hof van Pennsylvania ging daar dinsdag niet in mee. Cosby heeft het misbruik altijd ontkend.

Ruim zestig vrouwen

Cosby, die voornamelijk bekend is van The Cosby Show, werd in april vorig jaar schuldig bevonden aan drie aanklachten van Constand voor seksueel misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden in het huis van de acteur. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid sinds de opkomst van de #MeToo-beweging. Cosby werd in totaal door ruim zestig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De aanklachten in de zaak-Constand waren als enige nog niet verjaard.

In 2017 werd Cosby ook al aangeklaagd door Constand voor seksueel misbruik. Cosby werd toen niet veroordeeld omdat de jury niet tot een unaniem oordeel kwam.