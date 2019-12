23 jaar cel geëist voor liquidatie Amsterdamse crimineel Vincent Jalink

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 23 jaar celstraf geëist tegen Gideon G., die ervan verdacht wordt in 2016 de Amsterdamse crimineel Vincent Jalink te hebben geliquideerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van persbureau ANP. Volgens justitie kan op basis van onder meer DNA-sporen met zekerheid gesteld worden dat G. een van de twee uitvoerders was van de liquidatie.

Het is voor justitie niet duidelijk of G. de schutter was of dat hij de vluchtscooter bestuurde, maar dat maakt volgens het OM niet uit voor de straf die hij zou moeten krijgen. G. heeft betrokkenheid ontkend. Of drie andere verdachten die direct betrokken zouden zijn geweest bij de moord worden vervolgd, zal in het voorjaar bepaald worden. De OM-woordvoerder stelt „stevige verdenkingen” te hebben tegen het drietal.

Vissers uit Urk

De 38-jarige Jalink werd in mei 2016 bij zijn huis in Diemen doodgeschoten voor de ogen van zijn toen 9-jarige zoontje. De moord was volgens justitie „zeer professioneel uitgevoerd”. Het OM rekent het G. zwaar aan dat hij eerder is veroordeeld voor het voorbereiden van een moord, die nooit werd uitgevoerd. Dit zou tonen dat de verdachte „achteloos moordt” uit geldzucht en de behoefte aan status in de onderwereld.

Lees ook: Rust in Urk na coke-zaak? Niet dus

Het motief van de moord op Jalink zou zijn dat de Amsterdammer zijn afspraken over een drugsdeal niet zou zijn nagekomen. Jalink zou een miljoen euro hebben aangenomen van een groep vissers uit Urk of Volendam om cocaïne te regelen. Toen hij de drugs niet leverde, zouden de vissers huurmoordenaars de opdracht hebben gegeven om Jalink te liquideren.