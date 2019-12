Zwangere Guy: ‘Ik kán ook niks anders’

Na zijn album Wie Is Guy? uit begin 2019 groeide de Brusselse rapper Zwangere Guy uit tot de ruwste hiphop-diamant van de lage landen. Een eigen pop-up store, talloze grote festivaloptredens, en maar liefst vijf keer een uitverkochte Ancienne Belgique in zijn thuisstad. Nu is er zijn nieuwe album BRUTAAL.

Gorik ‘Zwangere Guy’ (uitgesproken op z’n Frans, ‘gie’) van Oudheusden vertelt in Amsterdam kalm wat hem tijdens een zomer vol shows bewoog om alweer snel aan de slag te gaan met nieuwe muziek. „Ik móét iedere dag schrijven. Al zijn het twee zinnen per dag. Zo houd ik mezelf scherp. Ik zie dit als mijn ambacht, en wil graag goed zijn in wat ik doe. Ik kán ook letterlijk niks anders.”

Van Oudheusden brak vorig jaar definitief door als soloartiest, nadat hij jaren actief was geweest als onderdeel van hiphopcollectief Stikstof. Daarmee bracht hij vele maatschappijkritische en sociaal-politiek betrokken nummers uit. „Dat zal er altijd in blijven zitten. Brussel is waar mijn hart ligt, maar ik moet ook de lelijke kant ervan kunnen benoemen. Op dit moment is het er een vuilnisbelt omdat de vuilnisophaaldienst al drie weken staakt. Onze burgemeester trad af na een schandaal waaruit bleek dat hij naast zijn ambt nóg een baan had waarbij hij werd betaald met geld dat eigenlijk bestemd was voor daklozenopvang. Dat zijn dingen waarover ik me als mens opwind. In muziek kan ik dat uiten.”

Foto Sebastian Steveniers

Zijn muziek is als een dagboek: hij beschrijft er zijn leven in en is kritisch op zichzelf en zijn omgeving. Meer dan eens klinkt hij als het beste wat de hiphop uit de buitenwijken van New York voortbracht in de jaren negentig, zonder te imiteren. Op het nieuwe album zet Van Oudheusden uiteen wat er afgelopen jaar allemaal op hem afkwam. In het tweeluik ‘Waarom / Daarom’ zet hij alle vragen die hij van fans, vrienden, familie en zichzelf kreeg op een rij, om ze vervolgens één voor één snoeihard te beantwoorden of te pareren. Hij vertelt zijn verhaal eerlijk, nuchter en open, rappend op instrumentaties die nog een tikkeltje gruiziger zijn dan zijn vorige werk. „I love that sound, man”, zegt hij daarover. „Ik vond het vorige album Wie Is Guy? stiekem nog te commercieel. De nummers waarin ik écht aan het rappen ben, krijgen de beste reacties. Dat wilde ik uitbouwen. Het klopt dat de muziek nog wat rauwer is, soms klinkt het zelfs kil en smerig.”

Zwangere Guy in ‘zijn AB’, Ancienne Belgique:



Het past volgens hem perfect bij de titel. BRUTAAL, volledig in kapitalen geschreven, een samenvoeging van Brussel en taal, de twee dingen waar hij continu mee speelt. In albumopener ‘Grijze Zone’ rapt hij bijvoorbeeld: „Brussel, de stad waar al jaren niets meer lukt / Niets is hier nog gratis en ’t systeem vaak te corrupt / Iedereen wilt water maar ze zagen als het drupt / Een kraan kan ik nog maken, wat ik haat dat is de druk.” Het is een passage („mijn beste rhyme van het album!”) die precies staat voor wat hij maakt; rauwe hiphop vol vindingrijke zinnen waarin hij zijn kijk op de wereld geeft, afgetopt met eerlijke zelfreflectie.

„Het is allemaal moeilijk te bevatten, maar ik blijf heel nederig over de liefde die ik nu ontvang”, vertelt hij over de drie uitverkochte concerten die hij in mei 2020 gaat spelen in Ancienne Belgique, oftewel ‘zijn AB’. „Een paar jaar terug stond ik daar nog in de keuken. Ik ben letterlijk van de kelder naar het podium gegaan.”

BRUTAAL van Zwangere Guy is nu uit.