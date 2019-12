Wereldwijde wapenverkoop met bijna 5 procent gestegen

De honderd grootste leveranciers van wapens en militaire diensten hebben vorig jaar voor 420 miljard dollar (omgerekend zo’n 379 miljard euro) aan wapens verkocht. Dat is 4,6 procent meer dan in 2017, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dat wereldwijd onderzoek doet naar bewapening, ontwapening en wapenhandel. De nieuwe cijfers gaan over de honderd grootste wapenfabrikanten ter wereld.

De verkoop van wapens door de bedrijven is ten opzichte van 2002 met 47 procent toegenomen, zegt het instituut in de Zweedse hoofdstad. In dat jaar deed het SIPRI voor het eerst onderzoek. Met name bedrijven in de Verenigde Staten zijn goed voor een groot deel van de wapenhandel. Amerikaanse bedrijven waren samen goed voor 59 procent van de verkoop in 2018. Zij verkochten in totaal voor 246 miljard dollar (222 miljard euro) aan wapens en diensten.

Eerder maakte het SIPRI een analyse van wapenhandel op nationaal niveau: Koploper VS steeds belangrijker in internationale wapenhandel

Vijf grote spelers

De vijf grootste bedrijven op de lijst zijn Amerikaans. Het gaat om defensieconcerns Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon en General Dynamics en vliegtuigbouwer Boeing. De vijf waren goed voor een verkoop ter waarde van 148 miljard dollar, omgerekend ongeveer 133 miljard euro. In de top honderd zijn geen bedrijven uit China opgenomen omdat het SIPRI niet over voldoende betrouwbare data uit het land beschikt.

Na de Verenigde Staten werden vorig jaar de meeste wapens verkocht door Europese (92,2 miljard euro) en Russische (32,7 miljard euro) wapenhandelaren. Binnen Europa was het Verenigd Koninkrijk de grootste leverancier van wapens en militaire diensten. Andere grote spelers op de wereldwijde wapenmarkt zijn Japan (zes bedrijven op de lijst), Israël, Zuid-Korea en India, ieder met drie bedrijven.