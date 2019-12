‘We zijn niet getrouwd, maar vieren de liefde’

in

‘Als je gewoon goed je best doet en je weet wat je wilt, dan kom je er wel. Dat was al duidelijk toen ik de koksopleiding volgde. Ik wilde geen stage lopen in een of ander suf hotel, dus ben ik het beste restaurant van Haarlem binnengestapt en heb ik gezegd dat ik bij hen in de leer wilde. Van daaruit kwam ik in sterrenrestaurants als Chapeau! en Merlet terecht.

„Binnen zes jaar was ik souschef en binnen acht jaar chef-kok. Ik heb onder meer de restaurants in het DeLaMar Theater en in de A’DAM Toren opgezet. Maar op een gegeven moment dacht ik: dit kan ik ook als zelfstandig ondernemer doen.

„Sinds twee jaar help ik verschillende bedrijven met een keuken daarom bij het opzetten en het bedenken van hun menu. Al snel ontdekte ik dat ik daarmee ook een rol kan spelen bij de aanschaf van keukenapparatuur, dus daarvoor kunnen koks nu bij mijn tweede bedrijf terecht.

„Wat ik verdien, wisselt enorm. Ik betaal mezelf een vast bedrag per maand uit. De rest investeer ik in mijn bedrijven. Waar ik als chef-kok dagen van tien tot twaalf uur draaide, ben ik nu ook wel veel aan het werk, maar bepaal ik zelf of ik het thuis doe of elders. Nu kan ik m’n zoon Polle (9) daarom ophalen van school en ben ik vaker met m’n gezin. Die vrijheid, het zelf indelen van mijn werkweek, dat bevalt me prima.”

uit

‘Jaarlijks gaat, naast de vaste lasten, het meeste geld in onze volkstuin in Almere zitten. We wonen in Haarlem, maar we zijn tussen maart en oktober veel daar te vinden. Het onderhoud van de tuin en het huisje is toch al snel 100 euro hier, 200 euro daar. Zo moeten de wanden elke vier jaar geschilderd worden. Om dan niet meteen weken bezig te zijn, doen we elk jaar een kant. Ook moet er een nieuwe poort voor de tuin komen en dit jaar hebben we een elektrisch zonnescherm aangeschaft. En nog een los scherm voor het slaapkamerraam.

„Nou, dan ben je dus zo 3.000 euro kwijt – een rib uit ons lijf. Eerst dachten we nog: dat wordt een nieuw zonnescherm óf op vakantie, maar ik had een paar goede klussen, dus konden we beide betalen.

„We gingen een weekje naar de Ardennen. Lekker dichtbij en toch even weg. Omdat we de tuin in Almere hebben, zijn we niet zo van de verre reizen. Bovendien heeft mijn vriendin Cilvy vliegangst, dus dat houdt de vakanties ook dichtbij.

„Volgend jaar hebben we een grote kostenpost op de planning, namelijk een feest dat we willen geven ter gelegenheid van ons vijfentwintigjarig samenzijn. We zijn niet getrouwd, dat vind ik niet meer van deze tijd, maar onze liefde vieren doen we wel. We mikken op zo’n honderd gasten, een dj en lekkere drankjes. Ik verwacht wel dat dat zo’n 5.000 euro gaat kosten.”

Privé-inkomen: 2.000 netto per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (700 euro), mobiel/internet/tv (80 euro), verzekeringen (300 euro), kosten auto (40 euro), boodschappen (500 euro), een cavia (15 euro), kinderzaken (100 euro), sport (60 euro), tuin (100 euro) Privé-uitgaven: kosten voor de motor per maand (30 euro) Sparen: schiet er nu bij in Laatste grote aankoop: zonnescherm (3.000 euro)