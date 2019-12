Voormalig president van Federal Reserve Paul Volcker overleden

De Amerikaanse econoom Paul Volcker is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Dit bevestigde zijn dochter aan The New York Times. Volcker was als president van het stelsel van Amerikaanse centrale banken (de Federal Reserve of ‘Fed’) een belangrijke kracht op het gebied van het economisch beleid van de Verenigde Staten.

Volcker leidde de Fed van 1979 tot 1987. Hij wordt vooral geroemd omdat het hem lukte de al jaren stijgende inflatie na de jaren zeventig een halt toe te roepen. Om dit te bereiken, moest de Fed het belangrijkste rentetarief van de Verenigde Staten flink verhogen. Dit was een van de belangrijkste redenen voor de economische recessie die de VS teisterde van 1980 tot 1982. Na deze ‘schok’ trok de economie echter weer aan, waarna de Verenigde Staten ruim twintig jaar van sterke economische groei kenden.

Ook na zijn presidentschap was Volcker betrokken bij grote, financiële veranderingen. Van februari 2009 tot januari 2011 was hij de voorzitter van de Raad voor Economisch Herstel van president Barack Obama. In die periode lukte het de econoom om de Amerikaanse parlementariërs zover te krijgen restricties op te leggen aan grote banken, met het doel klanten te beschermen. Deze maatregel kwam bekend te staan als de Volcker Rule.

Volgens Amerikaanse media leed Volcker aan prostaatkanker. Hij overleed in zijn eigen woning aan de gevolgen van deze ziekte. Hij laat zijn vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen na.