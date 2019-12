Vermisten bij Nieuw-Zeelandse vulkaanuitbarsting

Voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is maandag een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment bevonden er zich ongeveer honderd toeristen rondom het White Island, waar de sluimerende vulkaan al lange tijd een bezienswaardigheid is. Een aantal van hen wordt vermist.

Lees ook: Regering Nieuw-Zeeland maakte begroting op welzijn, niet op groei

De vulkaan barstte iets over twee uur ‘s middags lokale tijd uit. Een camera die op de vulkaan gericht is, toont dat er vlak voor de uitbarsting nog een groep toeristen in de krater zelf aanwezig was. Premier Jacinda Ardern meldt dat er een onbekend aantal mensen vermist zijn en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Er is een reddingsoperatie met helikopters op touw gezet.

De politie heeft een waarschuwing uitgegeven voor iedereen om te overwegen naar binnen te gaan en daar ramen en deuren te sluiten, vanwege mogelijke asregens.

Vulkaantoerisme

Het White Island, door de inheemse Maori Whakaari genoemd, ligt op ongeveer vijftig kilometer voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland, ten oosten van de stad Auckland. Het is een geliefde bestemming voor toeristen vanwege de borrelende modderpoelen en het stoom dat er uit de grond spuit. Het is de meest actieve vulkaan van het land.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.