Verdachten groepsverkrachtingen Den Bosch vrijgelaten, OM in beroep

Zes van de acht mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een serie groepsverkrachtingen in Den Bosch, zijn maandag vrijgelaten. Volgens de rechter-commissaris waren er „onvoldoende redenen” om de mannen, die nog wel als verdachten zijn aangemerkt, langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zal de zaak vermoedelijk volgende week worden behandeld. Als de rechter dan bepaalt dat de verdachten niet vrijgelaten hadden mogen worden, zullen zij meteen weer in hechtenis worden genomen. Afgelopen vrijdag werden de twee andere verdachten al in vrijheid gesteld. De acht verdachten zijn tussen de 18 en 26 jaar oud.

Het OM ligt niet toe wat de precieze reden is dat de mannen langer vastgehouden zouden moeten worden. In een persbericht schrijft justitie enkel dat er „voldoende redenen zijn” om hen langer vast te houden.

Waarschijnlijk meer slachtoffers

Ook meldt justitie dat het onderzoek doet naar de „bedreigende of lasterlijke teksten” die online zijn verschenen sinds de zaak aan het licht kwam. Via sociale media zijn de foto’s en namen van zowel de slachtoffers als de verdachten gedeeld. Dit is niet alleen schadelijk voor de personen in kwestie, ook kunnen de berichten er volgens justitie voor zorgen dat andere slachtoffers geen aangifte durven te doen. Het OM benadrukt „sterke aanwijzingen” te hebben dat er nog meer meisjes zijn misbruikt.

De zaak kwam aan het licht nadat drie tienermeisjes (los van elkaar) aan de politie hadden gemeld dat zij verkracht waren door verschillende mannen in een garagebox. De slachtoffers waren via sociale media naar het pand gelokt en zijn vermoedelijk gedrogeerd. Volgens de politie is er „bruut geweld” tegen de meisjes ingezet.