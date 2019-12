Strafrechtelijk onderzoek naar oud-leden pedofielenvereniging Martijn

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar twee oud-leden van de voormalige pedofielenvereniging Martijn. Zij zouden weer online actief zijn en strijden voor legalisatie van seksueel contact tussen volwassenen en kinderen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op het mogelijk voortzetten van activiteiten waarvoor de vereniging Martijn is verboden, zegt een woordvoerder van het OM. Justitie onderzoekt een website en een e-maillijst. Martijn werd in 2014 verboden en ontbonden door de Hoge Raad, onder meer omdat de vereniging seksueel contact tussen volwassenen en jongere kinderen verheerlijkte.

RTL Nieuws zegt toegang te hebben gekregen tot een besloten e-mailgroep waarin seks met jonge kinderen wordt verheerlijkt. Deze e-maillijst, die 34 leden heeft, zou op naam staan van een „prominent” voormalig lid van Martijn en worden gepromoot door een andere man die „het gezicht” van de vereniging was. Wie toegang wil tot de lijst, moet schriftelijk bevestigen dat hij of zij seks tussen volwassenen en kinderen wil legaliseren.

Tweehonderd e-mails

De afgelopen maanden zijn ruim tweehonderd e-mails verstuurd, schrijft RTL Nieuws. Daarin wordt onder meer beschreven welke seksuele handelingen bij welke kinderen kunnen worden uitgevoerd en vanaf welke leeftijd. Ook zou een handboek van zo’n 170 pagina’s zijn gedeeld waarin staat beschreven hoe je kinderen kunt vinden, hoe je seksuele handelingen met hen moet verrichten en hoe bewijsmateriaal kan worden uitgewist.

Het OM laat weten dat aangiftes van afgelopen zomer aanleiding zijn geweest voor het onderzoek. De stichting Strijd tegen Misbruik deed in juni aangifte tegen oud-bestuursleden van Martijn die verbonden zouden zijn aan ten minste één website over kinderporno. Op die website werd een mailinglist geopend voor „mensen die voor pedoseksualiteit zijn”. Daarmee werd volgens de stichting opnieuw de basis gelegd voor „een hechte groep” die uitdraagt dat seksueel contact met kinderen niet schadelijk is voor het kind.