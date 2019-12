Scheepvaart blijkt veel vervuilender dan gedacht

Een vergelijking. Alle schepen die van en naar Nederland varen, stoten samen meer broeikasgas CO 2 uit dan alle auto’s op de Nederlandse wegen bij elkaar.

Nog een vergelijking: de 362 containerschepen van de Italiaanse rederij Mediterranean Shipping Company (MSC) stoten met hun reizen van en naar Europa net zoveel CO 2 uit als een Duitse kolencentrale, of als alle vliegtuigen van Ryanair bij elkaar.

En deze: als je de CO 2 -uitstoot van alle schepen die van en naar Europa varen bij elkaar optelt, kom je uit op 139 megaton. Dat ligt tussen de totale uitstoot van Nederland (161 megaton) en België (116) in.

De gegevens komen uit een gloednieuwe Europese database, die de uitstoot van scheepvaart van, naar en binnen Europa registreert. Op basis van deze EU-gegevens publiceerde Transport & Environment maandag een rapport, waarmee de groene Brusselse lobbygroep wederom pleit voor het belasten van CO 2 -uitstoot van schepen.

Uitzonderingspositie

Scheepvaart is een grote uitstoter van broeikasgas CO 2 . Toch heeft de maritieme sector tot nu toe een uitzonderingspositie weten te regelen voor zichzelf. Rederijen hebben zichzelf buiten het akkoord van Parijs kunnen houden en brandstoffen voor schepen zijn in Europa uitgezonderd van de Energy Tax Directive, die een minimale belasting van fossiele brandstoffen voorschrijft. Er bestaan ook geen regels voor maximale CO 2 -uitstoot per gevaren zeemijl, terwijl die wel voor auto’s en vrachtwagens per kilometer bestaan. De internationale brancheorganisatie IMO heeft vorig jaar wel een resolutie voor klimaatvriendelijker zeetransport aangenomen, maar die is niet-bindend.

Een paar dagen geleden nog kondigde de nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op de klimaattop in Madrid aan de scheepvaart onderdeel te willen maken van het Europese emissiehandelssysteem, waarbij uitstoters moeten betalen per ton uitgestoten CO 2 .

Rederijen hebben zichzelf buiten het akkoord van Parijs weten te houden

Maar zover is het nog niet. Het enige waartoe rederijen sinds vorig jaar verplicht zijn onder de ‘EU monitoring, reporting and verification regulation’, is het rapporteren van het brandstofverbruik van hun schepen. Dat moeten ze doen voor schepen die reizen van, naar en tussen Europese havens, en voor het verbruik in de havens zelf. Afgelopen zomer bracht de Commissie een eerste rapportage van deze administratie uit, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven.

Gratis uitstoot

Met deze gegevens blijkt beter te kwantificeren hoe belastend scheepvaart voor het klimaat is. Uit de data blijkt bijvoorbeeld dat het gat tussen uitstoot op papier en werkelijke uitstoot fors is bij schepen. De onderzoekers van Transport & Environment schatten dat ongeveer een derde van de uitstoot er niet zou zijn als schepen werkelijk zo zuinig zouden zijn als ze worden verkocht.

De schepen van de grootste cruise operators Carnival Corporation en Royal Caribbean Cruises stoten volgens de studie bijvoorbeeld op zee meer dan twee keer zoveel CO 2 uit als de bedrijven zelf rapporteren.