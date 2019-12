Saoedi-Arabië maakt einde aan scheiding man en vrouw in horeca

Restaurants in Saoedi-Arabië hoeven geen aparte ingangen meer te hebben voor vrouwen en mannen. Dat heeft de regering van het land zondag aangekondigd, meldt persbureau Reuters.

In restaurants waren tot voorheen speciale delen en ingangen voor ongetrouwde mannen en voor vrouwen met hun echtgenoot en gezin. De verschillende ingangen werden in de praktijk vaak al niet meer volgens de regels gebruikt. Dat het land nu toch officieel een einde maakt aan segregatie in de horeca, wordt gezien als een stap voorwaarts in meer gendergelijkheid. In het land gelden al decennia speciale regels in de publieke ruimte voor mannen en vrouwen, die geen familie van elkaar zijn.

Kroonprins Mohammed bin Salman maakte eerder al een einde aan bepaalde regels en verboden voor vrouwen. Zo werd twee jaar geleden besloten dat Saoedische vrouwen voortaan mochten autorijden. Voor die tijd was er geen formele wet die dit hen verbood, maar autorijden werd de vrouwen door de autoriteiten nagenoeg onmogelijk gemaakt. Vrouwenrechtenactivisten voerden al sinds de jaren negentig actie voor de afschaffing van het officieuze rijverbod.

Eerder dit jaar besloot Riyad per decreet dat vrouwen voortaan zonder begeleiding van een man naar het buitenland mochten reizen. Toch zijn veel activisten in Saoedi-Arabië boos dat er nog zoveel regels van kracht zijn die de vrijheid van vrouwen inperken. Hoewel de regels de laatste jaren iets zijn versoepeld, zijn ook meerdere vrouwenactivisten gearresteerd. Vorig jaar werden zeven prominente activisten opgepakt en voor spion uitgemaakt.