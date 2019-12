Rusland voor 4 jaar geschorst voor grote sportevenementen

Russische sporters en sportploegen mogen de komende vier jaar niet deelnemen aan mondiale toernooien. Dat heeft het uitvoerend comité van wereldantidopingorganisatie WADA maandag besloten, melden internationale persbureaus. Aanleiding is het structureel vervalsen van laboratoriumgegevens bij dopingcontroles van Russische sporters.

Door de uitsluiting mag Rusland onder andere niet deelnemen aan de Zomerspelen van Tokio in 2020, de Winterspelen van Beijing en het WK voetbal in Qatar in 2022. Het Russische antidopingbureau Rusada heeft 21 dagen de tijd om bij sporttribunaal CAS in beroep te gaan tegen de schorsing.

Dit bericht wordt aangevuld.