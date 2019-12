Moet je net PTSS hebben, en dus gebaat zijn bij rust. En wil je informatie over geluidoverlast, staat er opeens politie voor je deur. Het overkwam Edwin de Boer (42), bewoner van de Groningse wijk Paddepoel. Door aanleg van het warmtenet in de wijk én renovatie van de huizen zitten hij en zijn partner Sandra Ensing (45) al sinds oktober in de herrie.

„Rondom, onder en op het huis lopen bouwvakkers”, zegt De Boer. „En in de straat voor en achter ons rijden machines”.

PROJECT | VAN HET GAS AF Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. De komende twee jaar onderzoekt NRC wat deze transitie kost en oplevert in vijf woonwijken die vooroplopen bij het afscheid van aardgas. De ervaringen in Groningen, Rotterdam, Purmerend, Terheijden en Ermelo laten zien wat Nederland te wachten staat. Om de paar maanden volgt NRC de voortgang in deze wijken in nieuwe reportages.

De wijk Paddepoel in Groningen oogt als een bouwput. Straten zijn opgebroken omdat een warmtenet wordt aangelegd. Stoepen zijn gebarricadeerd met hekken, op alle straathoeken staan auto’s geparkeerd. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat rijden er grote machines.

Het aardgasgasvrij maken van de wijk is een megaoperatie. Voorjaar 2020 moet het allemaal klaar zijn. De bewoners hebben dan een jaar tussen de opbrekingen gezeten.

Prikkelarm

Hoe verloopt de communicatie met de bewoners tijdens zo’n jaar? Warmtestad, bouwer van het netwerk, en de gemeente proberen snel en adequaat op vragen en klachten te reageren. Voor behoud van draagvlak is een goede verstandhouding met de wijk cruciaal.

Met De Boer en Ensing ging dat niet goed. Beiden zijn afgekeurd en zitten voornamelijk thuis. „We verhuisden dertien jaar geleden, omdat de vorige wijk volledig verbouwd werd”, zegt Ensing. „We leven zo prikkelarm mogelijk.” Overdag draagt ze een koptelefoon en ’s avonds gaan de oordoppen in. De Boer heeft elke dag last van het lawaai van de bouwvakkers, de bouwlampen die de woonkamer in schijnen en de machines in de straat. „Door mijn PTSS kan ik zomaar kwaad worden, of opeens janken om niks.”

Uit vrees voor de gevolgen van de overlast stuurden ze voor het werk begon een mail naar de woningcorporatie. Ensing: „We wilden weten waar we aan toe waren.” De verhuurder stuurde vervolgens een buurtagent op hen af, vanwege een ‘verontrustende mail’. „Dat valt rauw op je dak”, zegt De Boer. „Het bleek om miscommunicatie te gaan.”

Inloopspreekuur

Warmtestad en de gemeente Groningen doen hun best de ongemakken voor Paddepoel tot een jaar te beperken. Er wordt veel gevraagd van de wijk, want er wordt ook nog eens nieuwe riolering aangelegd om de wijk ‘klimaatadaptief’ te maken; hevige regenval als gevolg van klimaatverandering kan dan beter worden opgevangen. Verder komen er nieuwe watertappunten, parkeerplekken en bomen.

Lees ook deze reportage over de energietransitie in de Groningse wijk: Paddepoel verwarmen wordt best lastig

Bewoners met klachten kunnen die kwijt bij Warmtestad. Mathilde Mars, ‘omgevingsmanager’ van Warmtestad, loopt wekelijks door de wijk en in het buurtcentrum is op maandag een inloopspreekuur. Vorige week ontving Mars slechts een bezoeker: „De journalist van de wijkkrant.”

Ditmaal trekt het inloopspreekuur meer mensen. Een oudere vrouw met een boodschappenwagentje begint over de verkeerd geparkeerde auto’s die door ruimtegebrek de opgang van de stoep blokkeren. Daardoor kan ze er met haar karretje niet langs. „Deze klachten komen veel voor”, zegt Mars. „Gemiddeld krijgen we er vijf tot zes per week.”

Sjouwen

Er zijn ook meer individuele klachten: „Iemand kreeg een bekeuring voor parkeren op een inrit”, vertelt Mars. „Of wij die bekeuring wilden betalen.” Dat gebeurde niet.

Warmtestad probeert op elke klacht gepast te reageren. Aannemers worden gemaand hun busjes niet op opritten te parkeren en een aggregaat is wegens geluidoverlast verplaatst naar de andere kant van de straat.

Soms wordt er geïmproviseerd. Mars: „Een mevrouw belde omdat ze meubels had besteld, maar de straat was opgebroken. De aannemer kwam met wat jongens sjouwen.” En toen een student te laat was voor de vuilniswagen, mocht hij zijn vuil dumpen in de grofvuilcontainer van de bouwvakkers.

Ook De Boer en Ensing kregen een alternatief aangeboden. De woningstichting bood een ‘rustwoning’ aan in een andere wijk. Dat bleek geen oplossing: „De eerste was heel smerig en bij de tweede wilde ze ons er al snel uit hebben”, zegt Ensing. Daarom zitten ze de ellende nu maar uit. Voor hun huis wordt de straat alweer gedicht en ruimen bouwvakkers de steigers op.

Ze hebben nog één vrees: Oudejaarsavond. „Vorig jaar stond er ’s middags al ME in de wijk vanwege rellen”, zegt De Boer. Nu de straten zijn uitgegraven en er open buizen liggen, kijkt hij angstig uit naar de jeugd en het vuurwerk. „Het wordt voor de brandweer lastig om hier te komen.”