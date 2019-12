Rapport inspecteur-generaal‘FBI liet informatie weg die Donald Trump ontlastte’

De FBI heeft in aanvragen voor zijn onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne en Rusland, ontlastende informatie weggelaten. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van de Amerikaanse inspecteur-generaal van justitie Michael Horowitz dat maandag werd vrijgegeven.

Horowitz lichtte de oorsprong door van het FBI-onderzoek naar de Trump-campagne. Hij stelt vast dat in aanvragen voor verlenging van het onderzoek uiteindelijk zeventien fouten of weglatingen voorkwamen. Zo meldden zij niet dat een bron van Christopher Steele, een Britse ex-geheim agent die onderzoek deed naar Trump, zijn opdrachtgever tegensprak bij navraag van de FBI.

De president zelf beweert al jarenlang dat het op valse gronden is geopend en dat verschillende betrokken FBI-medewerkers het op hem persoonlijk hadden gemunt uit politieke vooringenomenheid. Voor die verdachtmakingen is volgens Horowitz geen grond. „Wij hebben geen schriftelijk bewijs of getuigenverklaring gevonden waaruit blijkt dat partijdigheid of een onzuivere motivatie dit besluit [van de FBI] heeft beïnvloed.”

Besluit gerechtvaardigd

Ook noemt Horowitz het besluit om het onderzoek te openen gerechtvaardigd, aangezien een bevriende mogendheid de FBI had gewezen op verdachte beweringen van een campagnemedewerker van Trump. Deze George Papadopoulos had gezegd dat de Trump-campagne mogelijk hulp van Rusland kon verwachten tijdens de verkiezingsrace van 2016.

Minister Barr van Justitie weerspreekt deze conclusie van de onafhankelijke inspecteur-generaal. In een verklaring die hij maandag uitgaf, staat: „Het rapport van de inspecteur-generaal maakt duidelijk dat de FBI een indringend onderzoek naar een presidentiële campagne heeft geopend op basis van de dunste verdenkingen die, in mijn ogen, onvoldoende waren om de handelwijze te rechtvaardigen.”

Ook een tweede onderzoeker naar de oorsprong van het Ruslanddossier, dat uiteindelijk zou worden afgerond door speciaal aanklager Robert Mueller, weerspreekt de conclusies van Horowitz. Openbaar aanklager John Durham, door minister Barr in mei aangesteld, schrijft maandag in een verklaring dat hij Horowitz een maand geleden heeft laten weten dat hij het niet eens is met diens conclusies over hoe de FBI het onderzoek heeft geopend.