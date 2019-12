Pauw stopt en wordt vervangen door vijf duo’s

Na Eva Jinek verlaat Jeroen Pauw ook zijn vaste stek in de late avond op NPO 1, maar anders dan zijn collega blijft hij dicht in de buurt. Sterker nog, de nieuwe talkshow Op1, die vanaf 6 januari in plaats van Pauw en Jinek komt, wordt door hem geproduceerd, zijn eindredacteur Herman Meijer blijft zitten, en Pauw zal later dit seizoen terugkeren als presentator. Het grote verschil: hij doet dat niet meer alleen, maar in een poule van vijf duo’s, die ieder één dag van de week gaan presenteren.

Zo heeft de publieke omroep, die onaangenaam verrast was door het vertrek van Eva Jinek eerder dit jaar, een opmerkelijk antwoord geformuleerd op de vraag; wie gaat haar vervangen? De eerste duo’s die aantreden zijn:

Tijs van den Brink met soulzangeres Giovanca (EO)

Charles Groenhuijsen met Carrie ten Napel (MAX)

Erik Dijkstra met Willemijn Veenhoven (BNNVARA)

Sophie Hilbrand met NRC-redacteur Hugo Logtenberg (BNNVARA). Een vijfde koppel moet nog aansluiten. Deze carrousel gaat drie maanden draaien, daarna is er ruimte voor wissels. Als latere zij-instromers noemt de NPO Jeroen Pauw, Jort Kelder, Nadia Moussaid en Fidan Ekiz.

De methode van de wisselende presentatoren heeft de NPO overgenomen van radioprogramma Met het oog op morgen. Alleen de presentatoren en de bijbehorende omroepen wisselen per dag; voor de continuiteit is er wel één decor, één baas (Meijer), één redactie. Tv-directeur Frans Klein zei maandag tijdens de jaarvooruitblik bij de NPO in Hilversum: „Pauw wordt de blauwdruk van het nieuwe programma. Daar waar je de rode draad erdoorheen kan rijgen, zullen we dat zeker doen.”

Waarom deze oplossing? Klein: „Eerlijk gezegd waren er niet veel duo’s die de hele week wilden. En wij vonden het ook te veel gevraagd.” De NPO heeft maar liefs 21 duo’s getest. Is deze oplossing een noodgreep? Klein: „Nee, dit is niet uit nood geboren, noch uit wanhoop. Dit is uit kracht geboren: zo kunnen we de rijkdom en pluriformiteit van de publieke omroep laten zien.” Klein ontkent dat de carrousel een uitgebreide auditie voor publiek is, waaruit later één of twee winnende duo’s zullen rollen.

Alle omroepen aan bod

Op de vraag of dit wel de goede manier is om de concurrentie met de nieuwe talkshow van Jinek op RTL 4 aan te gaan, antwoordt Klein: „Ik doe niet mee aan die competitie. Jinek zal de bovenliggende partij zijn – good for her. Wij zijn bezig met bouwen, met investeren in de lange termijn.” Hij noemt Jinek, Pauw en Margriet van der Linden als voorbeelden van talkshowhosts die ook langere tijd kregen om in hun rol te groeien; ook al waren de kijkcijfers niet meteen hoog.

Met de constructie lost Klein in ieder geval één probleem op: het gemor bij andere omroepen over de hegemonie van BNNVARA op NPO 1, die niet alleen dagelijks Pauw hebben, maar ook De Wereld Draait Door (DWDD). Met de carrousel kunnen alle omroepen aan bod komen. Tegelijk wordt dit een echt NPO-programma, waarvoor de losse omroepen een geringe eigen inbreng kunnen hebben: vrijwel alles ligt immers al vast.

Naast de nieuwe talkshow kondigt de NPO ook een nieuw programma aan van Özcan Akyol: De Geknipte Gast. Hierin interviewt ‘Eus’ in een klein kwartier gasten terwijl ze in de kappersstoel zitten. De Luizenmoeder krijgt op NPO 3 twee opvolgers: de satirische sketchshows Promenade (met Diederik Ebbinge en Henry van Loon) en Nieuw Zeer van Niek Barendsen (Klokhuis, Welkom in...), met Ilse Warringa. SBS-weerman Piet Paulusma komt naar Tijd voor Max.