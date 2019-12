Nog acht vermisten na uitbarsting vulkaan Nieuw-Zeeland

Nog acht mensen zijn vermist na een vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland maandag. Eerder op de dag werd al bekend dat de uitbarsting zeker vijf mensen het leven heeft gekost. Ook zijn 31 mensen gewond geraakt van wie sommigen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maandag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters.

Onder de gewonden zijn naast Nieuw-Zeelanders ook mensen uit Australië, de Verenigde Staten, Maleisië en het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten vrezen dat de vermisten niet meer in leven zijn. „Op geen enkel moment is er een teken van leven gezien”, liet de politie in een verklaring weten.

Op White Island, voor de kust van het Noordereiland, barstte iets na twee uur ‘s middags (lokale tijd) uur een sluimerende vulkaan kortstondig uit. Op dat moment waren zo’n vijftig mensen op het eiland aanwezig. Door de borrelende modderpoelen en stoom die uit de grond spuit is het een populaire bestemming voor toeristen. Jaarlijks bezoeken meer dan tienduizend mensen de vulkaan.

Eind november werd het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege toegenomen vulkanische activiteit maar het eiland werd niet tot verboden gebied verklaard. De vulkaan is de actiefste van Nieuw-Zeeland.