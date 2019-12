Nieuwe luchtvaartmaatschappijen toch niet geweerd van Lelystad Airport

Het kabinet kan toch geen nieuwe luchtvaartmaatschappijen weren van Lelystad Airport. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dit botst met eerdere beloftes. In december zei de minister nog dat het kabinet ernaar streeft geen nieuwe nieuwe luchtvaartmaatschappijen toe te laten. Alleen maatschappijen die nu op Schiphol vliegen, zouden mogen verhuizen naar Lelystad.

In de brief schrijft Van Nieuwenhuizen rekening te houden met een groei van vluchten van nieuwe maatschappijen van ongeveer 10 tot 20 procent. „In verband met de schaarse capaciteit op Schiphol zullen luchtvaartmaatschappijen zich naar verwachting maximaal inzetten om slots op Lelystad Airport te bemachtigen”, schrijft de minister. Het „volledig uitsluiten van verkeer dat niet afkomstig is van Schiphol” is niet mogelijk in verband met EU-concurrentieregels, aldus de minister.

Lelystad Airport zou volgens het oorspronkelijke plan moeten fungeren als overloopluchthaven voor Schiphol door vakantievluchten over te nemen. Schiphol zou dan ruimte kunnen bieden aan vluchten die relevant zijn voor het mondiale netwerk van de luchthaven en KLM. Maar ook luchtvaartmaatschappijen die niet vliegen op Schiphol bleken geïnteresseerd in Lelystad Airport. Zo liet de Hongaarse maatschappij Wizz Air in november in NRC al weten verder te willen uitbreiden naar Lelystad Airport. Diederik Pen, operationeel directeur van het bedrijf, zei dat de Nederlandse regering Wizz Air niet kan weren.

