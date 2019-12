Na het kikkerpak kwam de kater

Raakt majoor Marco Kroon zijn Militaire Willems-Orde kwijt, de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding en ridderorde? Die vraag komt op nadat Kroon maandag werd veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur voor onder meer mishandeling van een politieagent tijdens carnaval dit jaar in Den Bosch. Agenten zagen de als kikker verklede Kroon begin maart tijdens het carnaval in Den Bosch wildplassen. Hij zwaaide ook met zijn geslachtsdeel. Aan een agente die daardoor dermate geschokt was dat ze om een schadevergoeding had gevraagd, moet Kroon 150 euro betalen. Een agent aan wie de militair een kopstoot gaf, heeft een schadevergoeding van 223 euro toegewezen gekregen. Kroon gaat in hoger beroep.

Het agressieve gedrag van Kroon is volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem „op geen enkele wijze te rechtvaardigen”. Juist van iemand als Kroon „mag je ander gedrag verwachten”. Als militair, bovendien met een hoge militaire onderscheiding, had hij, volgens de rechtbank, kunnen weten dat deze zaak veel aandacht zou krijgen.

De Willems-Orde, die wordt toegekend voor daden die getuigen van „moed, beleid en trouw”, wordt bij hoge uitzondering uitgereikt: op dit moment zijn er vier dragers van de onderscheiding in leven. De orde werd in 2009 aan Kroon toegekend vanwege heldhaftig optreden bij een gevecht met de Taliban tijdens zijn uitzending naar Afghanistan als pelotonscommandant bij de commando’s. De Willems-Orde wordt uitgereikt door de koning en er is een jaarlijkse toelage aan verbonden.

Kroon raakte eerder in opspraak. In 2011 werd hij veroordeeld tot een boete en een voorwaardelijke taakstraf omdat hij vier stroomstootwapens in zijn bezit had. Kroon stond ook terecht voor drugsbezit, maar daarvan werd hij vrijgesproken.

Lees ook: Zijn blaas bracht Marco Kroon in de problemen

Hoewel het een civiele zaak betreft, zegt defensie bij monde van een woordvoerder dat de zaak hen nu wel raakt, „omdat het een veroordeling betreft”. Defensie bestudeert de uitspraak en „we bekijken of we eventueel maatregelen moeten nemen”.

Zeker is dat de MIVD onderzoek doet naar Kroons Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Een VGB is vereist voor alle militairen en de meeste burgers die bij defensie werken. Het document is vijf tot tien jaar geldig. Bij veroordeling tot een taakstraf van ten minste veertig uur volgt automatisch nieuw onderzoek.

Op de uitkomst daarvan wil defensie niet vooruitlopen, ook omdat Kroon in hoger beroep gaat. Maar: „zonder een VGB is het moeilijk werken bij defensie”, aldus de woordvoerder. Bij wet is vastgelegd dat de Willems-Orde wordt ingetrokken bij een veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar en bij een oneervol ontslag „uit enig openbaar ambt of beroep”.