Krol zet kabinet voor het blok | Waarom burgers politici als verdachte zien

Het kabinet zal moeten leveren om de stikstofwet door de Eerste Kamer te krijgen. De verlengde Jaguar XJ van Thierry Baudet. En moet een vrouwenquotum geen mannenquotum heten?

BIKKELHARD: Henk Krol weet eindelijk hoe hij het kabinet kan overhalen de rekenrente voor de pensioenen te onderzoeken. Krol wil die rekenrente omhoog, zodat pensioenfondsen niet hoeven te korten. En plotseling is zijn partij 50Plus cruciaal om het noodpakket voor de stikstofcrisis door de Eerste Kamer te loodsen. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om een meerderheid te krijgen. PvdA lijkt onvermurwbaar, maar er is een ontsnappingsroute: de steun van Groep Otten (van Henk Otten), SGP én 50Plus. Voor Krol de ideale positie om het „bikkelhard” te spelen, zegt hij in WNL op Zondag. Het is sowieso nog maar de vraag of het pakket maatregelen snel wordt behandeld in de Eerste Kamer: het kabinet wil dat er dit jaar nog over wordt gestemd, maar de oppositie wil meer tijd: de wet is te ingewikkeld om snel te behandelen, meldt de NOS. Dinsdag valt daarover een besluit.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

PARTIJWAGEN: Welke fractievoorzitters krijgen een auto met chauffeur van hun partij, maar incasseren óók 4.900 euro aan reiskostenvergoeding van de Tweede Kamer? Inmiddels weten we dat een hele reeks VVD’ers dat heeft gedaan: Klaas Dijkhoff, Mark Rutte en Stef Blok. Ook Thierry Baudet heeft een „partijwagen” met chauffeur: hij wordt rondgereden in een verlengde Jaguar XJ. Of Baudet de reiskostenvergoeding ook ontvangt? „We zijn het nog aan het uitzoeken”, aldus Baudet tegen de Volkskrant. Hij kan zich niet herinneren dat hij de regeling heeft stopgezet, terwijl dat wel nodig is als je daar geen recht op hebt. PVV-leider Geert Wilders heeft dat in elk geval wel gedaan, net als voormalig PvdA-leider Diederik Samsom.

FRAUDEJACHT: Dat de vergoedingen van politici zo onder het vergrootglas zijn komen te liggen, stelt NRC-columnist Tom-Jan Meeus, komt doordat brugers politici als verdachten zijn gaan zien. Dat is weer een reactie op de overheid, die in de fraudejacht de burger als verdachte is gaan behandelen, aldus Meeus. Dat begon al in de jaren 70, toen VVD’er Hans Wiegel claimde dat je de verzorgingsstaat ondermijnt als je misbruik ongemoeid laat. Die gedachte werd in de jaren 90 ook gemeengoed bij de PvdA. Later rapporteerden ook toezichthouders, zoals de Rekenkamer in 2000, dat uitkeringsfraude te weinig werd aangepakt. Onder invloed van de PVV werd de fraudejacht nog strenger – ook met instemming van linkse partijen.

MANNENQUOTUM: Waar politiek Den Haag ook ongetwijfeld een spiegel voorgehouden krijgt: in het debat rond het vrouwenquotum. Vorige week stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met een vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven. „Het was Hans de Boer, die fervent opkomt voor het grote bedrijfsleven, die zei: doe mij een quotum voor vrouwen in de top”, vertelt Marike Stellinga in de podcast Haagse Zaken. „Dat is heel moeilijk te negeren.” In de politiek breken vrouwen ook moeilijk door: maar drie van de vijftien fracties worden geleid door een vrouw – en dan tellen we eenling Femke Merel van Kooten-Arissen voor het gemak ook mee. In totaal zitten er vijftig vrouwen in de Tweede Kamer. Maandag wordt een rapport gepresenteerd met plannen om die verhoudingen wat recht te trekken. Auteur Liza Mügge adviseert een verbetering van de werkomgeving en meer vrouwelijke rolmodellen. En als er een quotum komt, noem het dan een ‘mannenquotum’.

GEVESTIGDE ORDE: Echt als een verrassing komt het niet, maar Jesse Klaver wil opnieuw lijsttrekker worden van GroenLinks. Hij zette vanmorgen zijn sollicitatiebrief op Facebook, waarin hij ook al zijn campagneslogan paraat leek te hebben: „Het moet nu!” Volgens Klaver is „nieuw leiderschap” nodig, dat „niet bang is om tegen de gevestigde belangen in te gaan”. Zelf zit Klaver tien jaar in de Kamer en is hij, zo signaleert hij ook zelf, één van de langstzittende fractievoorzitters in het parlement. In de volgende periode zal hij het in elk geval zonder vertrouweling Bram van Ojik moeten doen – hij keert niet terug op de kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen.

AUTO, VLIEGTUIG, TREIN EN BOOT: Greta Thunberg ging met de boot naar de klimaattop in Madrid, Mark Rutte pakte het vliegtuig. Een delegatie van de Tweede Kamer wilde met de trein, maar er bleek een staking te zijn van treinpersoneel in Frankrijk. Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Matthijs Sienot (D66) besloten dan maar te carpoolen in de hybride auto van Sienot – dat is in elk geval klimaatvriendelijker dan het vliegtuig, was de gedachte. Uitgerekend toen ze RTL Nieuws aan de lijn hadden, reden de twee een file in. Maar na een overnachting zijn Van der Lee en Sienot toch op plaats van bestemming aangekomen.

QUOTE VAN DE DAG

Het feminisme gold in Nederland tot voor kort als vrijwel onbetwist. Rechts had daar een belangrijke rol in. Het was tenslotte Pim Fortuyn die de vrouwenemancipatie uitriep tot een van de Nederlandse kernwaarden, waar niet aan te tornen valt.

ocioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen ziet een trendbreuk in het anti-feminisme in rechtse kri