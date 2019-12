Klaver stelt zich opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker GroenLinks

Jesse Klaver stelt zich voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker van GroenLinks. Dat heeft de 33-jarige huidige fractievoorzitter en partijleider maandag laten weten aan de kandidatencommissie van zijn partij. De procedure voor het kiezen van een nieuwe lijsttrekker van GroenLinks is maandag begonnen.

„Het is nu of nooit. Daarvoor is nieuw leiderschap nodig”, schrijft Klaver. Hij is naar eigen zeggen de juiste persoon die „tegen de gevestigde belangen” in durft te gaan. „Nederland staat op de drempel van een nieuwe tijd en het is aan een nieuwe generatie om dat nieuwe hoofdstuk van onze geschiedenis te schrijven.”

Klaver is sinds 2010 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. In mei 2015 werd hij fractievoorzitter van de partij. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 behaalde GroenLinks veertien zetels, een winst van tien zetels. Een poging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks om samen een kabinet te vormen, strandde echter. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor maart 2021.

