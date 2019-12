Jeroen Pauw uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar 2019

Jeroen Pauw is door het mediatijdschrift Broadcast Magazine verkozen tot Omroepman van het Jaar 2019. De presentator kreeg de prijs maandag overhandigd in het Beeld en Geluid-gebouw in Hilversum, uit handen van de winnaar van vorig jaar Beau van Erven Dorens. Het was de 29ste keer dat het blad de eretitel vergaf.

De redactie van Broadcast Magazine roemt Pauw (59) om zijn kwaliteiten als interviewer. Dat gerenommeerde interviewers als Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en Humberto Tan de prijs al eens wonnen en Pauw niet, was volgens BM „vreemd”. „Ditmaal kon en wilde de redactie dan ook niet meer om hem heen: Pauw beleeft in alle opzichten een topjaar en blijft zichzelf verbeteren.”

‘Best goede dingen’

Pauw zei bij de uitreiking dat hij „niet van de koketterie” is. „Kijk, ik heb best veel prijzen gekregen sinds ik op televisie ben. En altijd denk ik: maar die andere was ook wel goed.” Toch vindt Pauw zichzelf thuishoren tussen de andere winnaars van de titel Omroepman of -vrouw van het Jaar: „Ik heb twintig jaar een eigen productiemaatschappij, ik maak veertien jaar een late night-programma, heb NOVA gedaan, bij RTL gezeten: in historisch perspectief zijn dat best wel goede dingen.”

Het is niet de eerste keer dat Pauw bekroond wordt voor zijn werk. Hij won bijvoorbeeld in 2014 en 2015 de prestigieuze Sonja Barend Award voor het beste interview. Dit jaar ontving hij ook de Ere Zilveren Nipkowschijf, die wordt uitgereikt aan mensen met een indrukwekkende televisiecarrière. Als omroeppersoonlijkheid van het jaar treedt hij in de voetsporen van onder anderen John de Mol (drie keer), Paul de Leeuw, Floortje Dessing en Paul Witteman.

Pauw maakte maandagmiddag bekend dat hij per volgend seizoen stopt met zijn dagelijkse talkshow op de late avond Pauw. Hij presenteerde het programma sinds 2006, de eerste acht jaar samen met Paul Witteman onder de titel Pauw & Witteman. Hij wil in 2020 „andere dingen” doen, „andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’”.