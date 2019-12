In een leeg huis is plaats voor: Marie Kondo

Je hebt een dagje vrij, en met Sinterklaas zijn er wéér nieuwe spullen het huis binnengekomen. Mooi moment voor een potje mariekondoën, oftewel: spullen ordenen en elimineren op de manier van de wereldberoemde Japanse opruimgoeroe.

Voor wie nog altijd niet bekend is met de Konmari-methode: zet al je spullen per categorie bij elkaar, bekijk ze een voor een en bepaal van elk voorwerp of je er blij van wordt. Geef de spullen die, zoals de gevleugelde uitdrukking luidt, „spark joy” een vaste plaats en koester ze, doe de rest weg.

Goed, gaan we. Vandaag de categorie die we gemakshalve zullen aanduiden als Happinez-parafernalia. Een fles ‘Now or Never Motivation Mist’ met onder meer citroen, gember en rozen met een handvol steentjes op de bodem, en die bij elke spray gevoelens van vastberadenheid en competentie moet versterken. Hmmm. Een stemvork met bijbehorend stuk kristal, waarmee je „pure tonen” kunt creëren die de innerlijke balans herstellen. Tja.

Niet zomaar nutteloze spullen

Bovengenoemde artikelen zijn niet zomaar nutteloze spullen. Ze zijn afkomstig uit de recente geopende webshop van Marie Kondo, waar bijvoorbeeld ook keukenspullen (matchakom, 45 dollar) en opruimaccessoires (computerborstel, 35 dollar) worden aangeboden.

„Veel mensen hebben gevraagd wat Marie Kondo zelf gebruikt”, zo verantwoordde haar bedrijf een paar weken geleden de, zachtjes uitgedrukt, nogal onverwachte nieuwe tak op de speciale Instagramaccount @konmari.co. „Deze winkel is een verzameling van items die spark joy voor haar – en hopelijk ook voor u!” De aankondiging leverde, wat weer niet zo onverwacht is, bepaald niet alleen positieve reacties op. Veel volgers waren teleurgesteld dat uitgerekend Kondo hen spullen probeert te verkopen, die bovendien nog „overpriced” zijn ook.

Gelukkig worden ook haar opruimboeken aangeboden op de site. Er is sinds kort ook een kinderboek, over een uil en een eekhoorn. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld door een teveel aan spullen.

